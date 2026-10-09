Lluvias aumentarán este viernes en gran parte del país, según el Ideam

“Los mayores acumulados de precipitación se esperan en amplios sectores del territorio nacional. Específicamente, sobre el nororiente y sur de la región Caribe, norte, oriente y sur de la Pacífica, norte, oriente, centro y occidente de la Andina, norte, oriente, centro, sur y occidente de la Orinoquia y sobre el centro y…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este viernes, 9 de octubre, en el que se espera un aumento de las precipitaciones en gran parte del país.

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“Los mayores acumulados de precipitación se esperan en amplios sectores del territorio nacional. Específicamente, sobre el nororiente y sur de la región Caribe, norte, oriente y sur de la Pacífica, norte, oriente, centro y occidente de la Andina, norte, oriente, centro, sur y occidente de la Orinoquia y sobre el centro y occidente de la Amazonia”, precisó la entidad, a través de un comunicado.

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Para el caso de la región andina, se estima predominio de tiempo seco con probables lluvias moderadas sobre el norte, centro y oriente de la región. Mientras que, durante la tarde, noche y madrugada se prevén probables lluvias entre moderadas y fuertes en el norte y occidente de Norte de Santander, norte, oriente y sur de Santander, norte, centro, occidente y sur de Antioquia, oriente, centro y occidente de Caldas y Cundinamarca, norte, centro y sur de Risaralda, norte, centro y oriente de Tolima, norte de Huila y sobre el norte y occidente de Boyacá.

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Por su parte, para la región Pacífica se espera el predominio de tiempo seco con probables lluvias moderadas sobre el occidente y centro de la región. Mientras que, durante la tarde, noche y madrugada se prevén probables lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en amplias áreas del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Por su parte, se estiman probables lluvias entre ligeras y moderadas en las áreas intermedias de los departamentos de la región.

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En la región Caribe “se prevén probables lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en amplias áreas del centro y sur de La Guajira, norte y sur de Cesar, nororiente de Magdalena, centro y sur de Bolívar y Sucre y sobre el oriente y sur de Córdoba (en inmediaciones de la región de La Mojana y de los golfos de Morrosquillo y Urabá)”.

El Ideam también recordó que la onda tropical número 55 se encuentra pasando por el país, lo que favorece el incremento del comportamiento de la precipitación en amplios sectores del norte, centro, occidente y sur del territorio nacional.

¿Qué esperar en Bogotá?

Como indicó Zaida Yamile Peña, funcionaria del convenio Ideam-Idiger, para la mañana de este viernes se espera un cielo parcialmente nublado con tiempo seco en gran parte de la capital.

“En la tarde, se prevé cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias de variada intensidad, principalmente en el costado occidental y norte, en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero y Kennedy”, indicó la funcionaria. “Para la noche, se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias en el occidente de la ciudad, afectando especialmente a las localidades de Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón”.

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente de Bogotá ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

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