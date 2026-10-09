IDEAM declara oficialmente el fenómeno El Niño en Colombia

"La confirmación responde al comportamiento sostenido de las condiciones cálidas del océano Pacífico, que de acuerdo…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), por medio de un comunicado, aseguró que ya se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia. Esta fue la conclusión a la que llegó la entidad tras el seguimiento permanente que viene realizando a la temperatura superficial del mar en el océano Pacífico y a la evolución de las variables atmosféricas asociadas.

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"La confirmación responde al comportamiento sostenido de las condiciones cálidas del océano Pacífico, que de acuerdo con la última medición rompió récords, alcanzando una anomalía en la temperatura superficial del océano de +3.49°C", señaló la entidad en el comunicado.

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El IDEAM explicó que durante el seguimiento se cumplieron cinco trimestres móviles consecutivos, que, ahorrándonos las partes técnicas, es una de las condiciones que se contemplan dentro de los criterios técnicos que se emplean para confirmar la presencia del fenómeno de El Niño.

Allí, agregó la entidad, se registró "una condición atípica de incremento sustancial del índice ONI pasando de 0.5 en el primer trimestre de acoplamiento a 2.2, 5 meses después". Todos estos factores permitieron al IDEAM hacer unas proyecciones que apuntan a que, con un 83 % de probabilidad, este fenómeno de El Niño podría mantener una intensidad de fuerte a muy fuerte; al menos estas serán las condiciones hasta marzo de 2027.

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Con este escenario, advirtió la entidad, se podría esperar que el fenómeno de El Niño se extienda hasta finales del primer semestre del próximo año. Sin embargo, la entidad advirtió que la presencia de este fenómeno no elimina las lluvias que se vienen presentando en el país, pues los meses de octubre y noviembre corresponden al desarrollo regular de la segunda temporada de más lluvias.

Esta temporada, no obstante, "por la influencia del fenómeno, tendrá menos precipitaciones de los valores esperados. Las regiones principalmente afectadas por esta temporada de lluvias serán la Andina, Pacífica y Caribe". Diciembre, por su parte, será el mes de menor déficit de lluvias.

Andrés Eduardo Herkrath, director del IDEAM, aseguró que este escenario exige una preparación integral para enfrentar simultáneamente los efectos de la sequía, la escasez de agua, los incendios forestales y los riesgos de crecientes súbitas e inundaciones.

A los ojos de Herkrath, "prepararse solo para la sequía e ignorar escenarios donde se presenten inundaciones, deslizamientos y desbordamientos sería un error". De hecho, advirtió que desde marzo el IDEAM venía advirtiendo que se podrían presentar estos escenarios.

Por esta razón, David Tamayo Roldán, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aseguró que es importante actuar desde ahora. "Nuestra prioridad es proteger el abastecimiento de agua, reducir el riesgo de incendios forestales, proteger los medios de vida y mantener la continuidad de los servicios esenciales".

Roldán también confirmó que desde la UNGRD están liderando la construcción de la Hoja de Ruta de Acción Nacional y además están llevando a cabo un seguimiento a los compromisos de los sectores.

En cuanto a los incendios, la UNGRD recordó que desarrolló un aplicativo para identificar zonas con recurrencia de incendios forestales, comparar registros históricos y consultar las capacidades territoriales disponibles para atender estas emergencias. Esta herramienta integra información de 2014 a 2026 de MapBiomas, Wildfire Solution de OroraTech y el sensor satelital VIIRS.

Como lo hemos explicado en estas páginas, El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por un calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Aparece entre cada dos y siete años y dura aproximadamente entre nueve y doce meses.

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