Lluvias en Colombia: Ideam prevé aumento este fin de semana Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que en los próximos días se prevén aumentos en las precipitaciones en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica. De acuerdo con la entidad, estas condiciones están asociadas a la presencia de una línea de inestabilidad en el mar Caribe, como efecto indirecto de un nuevo frente frío.

(Puede ver: Las mejores fotos de la naturaleza de 2026: estos son los ganadores)

A este escenario se suma la configuración de sistemas de alta presión en zonas cercanas a Bolivia y Perú, lo que podría favorecer la canalización de humedad hacia Colombia y generar incrementos de lluvias en el centro y sur de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía.

En Bogotá, el Ideam prevé lluvias después del mediodía del domingo 22 de febrero, con temperaturas entre 11 °C y 20 °C.

🌂 Pronóstico del tiempo 20 de febrero

Para la tarde de este viernes se esperan precipitaciones en amplios sectores del país. Los mayores acumulados podrían registrarse en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Meta y Vichada.

También continuarán las lluvias en la Amazonía, especialmente en Caquetá, Putumayo y Amazonas, donde no se descartan eventos intensos de manera puntual.

(Le puede interesar: “Es un grave retroceso”: organizaciones indígenas sobre fallo de la Línea Negra)

En la región Caribe persistirán las precipitaciones en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena y Atlántico, mientras que en la Andina se mantendrá un patrón húmedo en sectores de Santander, Boyacá y Cundinamarca.

Para San Andrés y Providencia se esperan condiciones mayormente secas, con cielo parcialmente nublado.

🌂 Pronóstico del tiempo 21 de febrero

El sábado se presentarán lluvias de variada intensidad en gran parte del país. Los acumulados más fuertes se prevén desde el Pacífico hacia la región Andina, con énfasis en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En la región Andina se esperan precipitaciones relevantes en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Cundinamarca y Boyacá, en una jornada marcada por alta saturación atmosférica y actividad convectiva persistente.

En la Orinoquía continuarán las lluvias moderadas en Meta, Vichada y Arauca, mientras que en la Amazonía se proyectan acumulados fuertes en Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés.

(Lea también: Las nuevas órdenes de la ANLA a Urrá: incluir escenarios de cambio climático y bajar su cota)

En la región Caribe, las lluvias seguirán concentradas en el sur, especialmente en Bolívar, Sucre, Córdoba y Magdalena. En San Andrés y Providencia predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas aisladas.

“El sábado representa el punto de mayor extensión de lluvias dentro del periodo analizado”, señaló el Ideam.

🌂 Pronóstico del tiempo 22 de febrero

Para el domingo, la entidad estima un aumento significativo de la nubosidad y de las precipitaciones, especialmente en la región Caribe, las cordilleras y el piedemonte andino-amazónico.

Se esperan acumulados muy altos en el sur de Antioquia, el Eje Cafetero, el norte y centro del Tolima, el occidente de Cundinamarca y zonas montañosas de Cauca y Nariño, con extensión hacia el piedemonte de Caquetá y Meta.

El Ideam advirtió sobre la posibilidad de lluvias persistentes de alta intensidad en áreas de montaña, con riesgo de eventos torrenciales localizados.

En el resto del país continuarán las precipitaciones moderadas, principalmente en el Pacífico, la Amazonía y sectores de la Orinoquía. En la región Caribe las lluvias serán más focalizadas, mientras que en San Andrés y Providencia podría presentarse un leve aumento en las precipitaciones.

(Lea: La historia de Punch: el mono que conquistó internet abrazando un peluche de orangután)

Según el Ideam, este día “se perfila como uno de los más lluviosos del periodo”, con un patrón extendido de inestabilidad en gran parte del occidente, centro y sur del país.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜