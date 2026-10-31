En el caso de Bogotá, se prevén temperaturas mínimas entre 8 y…

El Ideam acaba de publicar el boletín en el que detalla cuál es su pronóstico del tiempo para este fin de semana que tendrá el primer día festivo de noviembre. En síntesis, habrá regiones del país que deben prepararse para unas fuertes lluvias, mientras que en otras sucederá lo contrario: habrá temperaturas muy altas, como sucederá en Neiva, Barranquilla, Valledupar y Cúcuta, donde sobrepasarán los 34° Celsius. De hecho en la capital de Norte de Santander pueden alcanzar los 39° C.

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Lluvias fuertes y altas temperaturas: así estará el tiempo este fin de semana en Colombia

En el caso de Bogotá, se prevén temperaturas mínimas entre 8 y 11 °C y máximas entre 19 y 23 °C. Además, se esperan lluvias en horas de la tarde, principalmente en el occidente y el norte de la ciudad.

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¿Cuál será el tiempo para el sábado, 31 de octubre?

En el día de Halloween el tiempo será muy diversos, de acuerdo con el Ideam, que divide su pronóstico en tiempo seco, lluvias fuertes, lluvias moderadas y lluvias ligeras y dispersas.

Lluvias fuertes: habrá en Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, oriente de Norte de Santander, centro y sur de Bolívar, sur de Córdoba, el Golfo de Urabá y San Andrés y Providencia.

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Lluvias moderadas: es probable que se presenten en Sucre, el norte de Córdoba, Cesar, el sur de La Guajira, el centro y el sur de Magdalena, Santander, el norte de Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, el norte de Amazonas, Vaupés y en el occidente de Meta.

Lluvias ligeras y dispersas: según el Ideam, se presentarán en sectores la región Orinoquía y en norte de la Amazonía, en Arauca, Casanare, Guaviare y Guainía.

Tiempo seco: se presentará en el norte de La Guajira y Bolívar, Atlántico, Tolima, Huila, Boyacá, el suroriente de Cundinamarca y Vichada.

¿Dónde habrá lluvias el domingo?

Las lluvias fuertes, indica el Ideam, se presentarán en La Guajira, en el sur de Cesar, en el norte de Magdalena, en el centro y sur de Bolívar, en el golfo de Urabá, en Antioquia, en Caldas, en Risaralda, en Chocó, en el centro y en el sur del Valle del Cauca.

También habrá en Cauca, Nariño, en el norte de Cundinamarca y en el oriente de Norte de Santander.

Las lluvias moderadas, por otra parte, se pueden registrar en Córdoba, en el norte de Tolima, Amazonas, Vaupés, Guainía, en el occidente de Putumayo y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las lluvias ligeras y dispersas se presentarán en Atlántico, Sucre, en el norte de Bolívar, el occidente de Caquetá y Putumayo y Arauca.

Casanare, Meta, Vichada, Boyacá, el suroriente de Cundinamarca, el sur de Tolima y el norte del Huila tendrán tiempo seco.

¿Dónde lloverá el lunes festivo?

Lluvias fuertes: habrá en La Guajira, Cesar, norte de Magdalena, centro y sur de Bolívar, en el Golfo de Urabá, Antioquía, Caldas, Risaralda, Tolima, Chocó, el sur de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vaupés, Guaviare y San Andrés y Providencia.

Lluvias moderadas: habrá en el norte de Bolívar, en Córdoba, Santander, en el norte de Norte de Santander, el norte de Cundinamarca, Caquetá, Amazonas, Guainía y Vichada.

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Lluvias ligeras y dispersas: se presentará en el centro y en el sur de Magdalena, en el occidente y sur de Meta, en Sucre y el sur de Cundinamarca.

Tiempo seco: se espera que haya en Atlántico, Casanare, Arauca, Boyacá y Huila.

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