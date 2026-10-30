La primera tiene que ver con el impuesto al carbono, mientras la segunda se refiere al Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (Fonsurec), cuya denominación fue cambiada en 2023 a Fondo para la Vida y la Biodiversidad y que el…

El proyecto de ley de ajuste fiscal que el gobierno de Abelardo de la Espriella radicó en el Congreso de la República y que busca, al mismo tiempo, recortar en un 15 % el tamaño del Estado y aumentar los ingresos a través de impuestos, contempla dos medidas directas sobre el sector ambiental del país.

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Lo que la ley de ajuste fiscal plantea sobre el impuesto al carbono y el Fondo para la Vida

La primera tiene que ver con el impuesto al carbono, mientras la segunda se refiere al Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (Fonsurec), cuya denominación fue cambiada en 2023 a Fondo para la Vida y la Biodiversidad y que el Ministerio de Ambiente quiere acabar.

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Sobre la primera, el artículo 53 del proyecto de ley de ajuste fiscal (el 477 de 2026) disminuye el límite máximo de no causación para las empresas que certifiquen ser carbono neutro.

Para entender esta medida, hay que recordar que el impuesto al carbono fue creado en 2016 con el objetivo de desincentivar el uso de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y que son las principales culpables del cambio climático que enfrenta el planeta.

Al inicio, las empresas obligadas a pagar el impuesto que certificaran ser carbono neutrales podían acceder a la no causación del impuesto al carbono del 100 %. Es decir, si una empresa demostraba que sus emisiones eran iguales a sus capturas (a través, por ejemplo, de los bonos de carbono), no debía pagar este impuesto.

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En 2022, una reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro limitó la no causación del impuesto al carbono al 50 %. Con la llegada de Fabio Arjona al Ministerio de Ambiente en el gobierno de Abelardo de la Espriella, se prometió regresar la no causación del impuesto al carbono del 100 %, como una estrategia para reactivar el mercado de los bonos de carbono.

Sin embargo, en la propuesta que el gobierno nacional presentó este jueves 29 de octubre, la no causación del impuesto al carbono se redujo al 50 %. Es decir, una empresa que deba pagar este impuesto, pero que demuestra ser carbono neutral, solo tendrá una reducción del 25 % del valor a pagar.

La propuesta, que también cambia la base gravable y la tarifa del impuesto, modifica la destinación específica del gravamen. Tanto en la Ley 1819 de 2016, cuando se creó, como en la Ley 2277 de 2022, que lo modificó, el 80 % de este impuesto se ha destinado a atender diferentes problemáticas ambientales del país, como la erosión costera, la deforestación y la conservación de fuentes hídricas. En los últimos años, ese 80 % fue el principal ingreso del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, creado por el gobierno de Gustavo Petro en 2023. El restante 20 % se destina a la financiación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

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El artículo 55 del proyecto de ley que busca realizar un ajuste fiscal solo mantiene el 20 % de la destinación específica a la financiación del PNIS, mientras que la mención sobre el restante 80 % desaparece del articulado.

Aunque el proyecto de ley no menciona de manera explícita al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, su articulado sí tendría repercusiones sobre este. En este punto es importante recordar que la reforma tributaria de 2016 que creó el impuesto al carbono también creó el Fondo para la Sustentabilidad y la Resiliencia Climática (Fonsurec).

En 2023, el gobierno de Gustavo Petro expidió la Ley 2294 y modificó la denominación de Fonsurec a Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Este fondo, señalaban las reformas tributarias de 2016 y 2022, tendría, como parte de sus recursos, lo recaudado del impuesto al carbono. De hecho, el 80 % de lo recaudado por este impuesto en los últimos años fue apropiado por este fondo.

El mismo artículo 55 del proyecto presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella vuelve a referirse al Fonsurec. Sin embargo, en el parágrafo que trata sobre los recursos, el articulado propuesto no menciona el impuesto al carbono.

Como contamos en esta nota a mediados de octubre, Fabio Arjona, ministro de Ambiente, confirmó su intención de acabar con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad.



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