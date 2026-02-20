Lluvias hoy en Colombia: este es el pronóstico para Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades

En Bogotá, durante la tarde habría un aumento moderado de la nubosidad, con lluvias de variada intensidad en sectores dispersos de la ciudad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero. La entidad comunicó, en principio, que durante las últimas horas se ha presentado abundante nubosidad con lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país. Las precipitaciones más intensas, con tormentas eléctricas sectorizadas, se registraron en el sur de Magdalena, Córdoba y Santander, oriente y sur de Chocó, norte y oriente de Valle del Cauca y Norte de Santander, occidente de Cauca, Nariño y Vichada, noroccidente de Boyacá, Cundinamarca y Tolima, Antioquia, oriente de Caldas, Caquetá y Guainía, norte de Risaralda y Amazonas, oriente y occidente de Meta y Guaviare y Vaupés.

En sectores al norte de Cesar, Atlántico y Bolívar, norte y sur de Quindío, centro de Huila y al occidente de Casanare y Putumayo se dieron lluvias de menor intensidad, mientras que en el resto del territorio nacional y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hubo condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

Teniendo en cuenta esa información, el instituto hizo su pronóstico para las próximas 24 horas. Según informó, en el país se prevé abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia.

Los mayores acumulados lluvias, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas, se esperan en el área marítima del litoral Caribe sur y del Pacífico colombiano, así como en amplios sectores departamentales en el sur de Cesar, Bolívar y Córdoba, norte y oriente de Chocó, Valle del Cauca y Tolima, norte y occidente de Cauca y Antioquia, centro y occidente de Nariño, Caldas, Risaralda, Quindío, noroccidente y sur de Boyacá, occidente de Cundinamarca, oriente y sur de Huila, centro y oriente de Vichada, sur de Guainía y Vaupés, oriente y occidente de Guaviare y Caquetá y Amazonas.

El Ideam apuntó que se prevén acumulados significativos de precipitación en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, los golfos de Morrosquillo y Urabá, la región de La Mojana y el área marítima del Caribe y Pacífico colombiano.

En cambio, en áreas en el sur de La Guajira, norte y sur de Magdalena y Sucre y al oriente y occidente de Arauca y Casanare, habría lluvias de menor intensidad. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque se presentarían algunas probables lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente, sobre el área marítima.

Pronóstico para Bogotá y otras grandes ciudades

El Ideam indicó que, en las primeras horas de la de la mañana, en Bogotá se esperan condiciones nubosas con lloviznas sectorizadas en el sur de la ciudad, especialmente en sectores de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. En la tarde habría un aumento moderado de la nubosidad, con lluvias de variada intensidad en sectores dispersos de la ciudad, especialmente en zonas de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Puente Aranda. La temperatura máxima sería de 19 °C.

Para la noche se prevén condiciones predominantemente secas en amplios sectores de la capital, excepto por algunas precipitaciones ligeras durante las primeras horas, específicamente en sectores de Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. Tampoco se descartan lloviznas en partes de Usme y Ciudad Bolívar.

Este es el pronóstico para otras grandes ciudades:

Barranquilla: Se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche de la jornada (Temperatura máxima estimada: 33 °C).

Cartagena: Se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche de la jornada (Temperatura máxima estimada: 30 °C).

Medellín: Durante las primeras horas de la mañana y tarde se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. A mediados y al finalizar la tarde, en la noche de la jornada se prevén probables lluvias entre moderadas y fuertes. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (Temperatura máxima estimada: 24 °C).

Tunja: Durante la jornada se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias de moderada intensidad. Probables tormentas eléctricas sectorizadas en las inmediaciones (Temperatura máxima estimada: 17 °C).

Bucaramanga: Durante la jornada se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (Temperatura máxima estimada: 25 °C).

Cali: Durante la jornada se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes. Probables tormentas eléctricas sectorizadas (Temperatura máxima estimada: 29 °C).

Por otro lado, el Ideam hizo un recuento de las alertas hidrológicas vigentes. En el país persisten 220 alertas por inundaciones y/o crecientes súbitas, la mayoría concentradas en el área hidrográfica de Magdalena-Cauca, donde hay 27 rojas, cuatro rojas puntuales, 49 naranjas y 26 amarillas. En el área del Caribe se encuentran 18 alertas rojas, 18 naranjas y cinco amarillas, mientras que en el Pacifico 13 rojas, 18 naranjas y una amarilla. Por otro lado, en el Orinoco se mantienen cinco alertas rojas, 17 naranjas y siete amarillas y en el Amazonas tres naranjas y nueve amarillas.

