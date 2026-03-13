Lluvias persistirán este fin de semana, sobre todo viernes y sábado. Este es el pronóstico

En Bogotá, la probabilidad de lluvias se mantendrá en horas de la tarde, sobre todo en localidades del oriente y norte de la ciudad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo en el país para este fin de semana, del 13 al 15 de marzo de 2026. De acuerdo con la entidad, las lluvias más intensas se presentarían durante viernes y sábado, y estarían concentradas en el centro y sur de la región Andina, el sur de la Orinoquía, la Amazonia y diferentes sectores de la región Pacífica.

En el caso puntual de Bogotá, la probabilidad de lluvias se mantendrá en horas de la tarde, sobre todo en localidades del oriente y norte de la ciudad. La temperatura mínima en la capital estará alrededor de 10 °C y la temperatura máxima entre 19 °C y 20 °C.

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En cuánto al pronóstico específico por días, el instituto indicó que, para lo que resta de esta tarde y noche de viernes, se esperan precipitaciones moderadas a fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, en sectores del oriente y sur de Santander, sur de Boyacá, Cundinamarca, occidente de Tolima, Huila, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, oriente de Caquetá, sur de Vaupés, Meta, Putumayo, oriente y sur de Guaviare, Guainía y Amazonas.

Además, se prevén lluvias ligeras a moderadas en el sur de Antioquia y sur de Caldas, y persiste la posibilidad de lloviznas dispersas en áreas del sur de Bolívar, sur de Santander, Caldas y Risaralda. En el resto del territorio nacional, de acuerdo con el Ideam, se esperan condiciones mayormente secas, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, predominará el tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente cubierto, y posibilidad de lluvias ocasionales en el sector marítimo.

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Durante el sábado 14 de marzo se podrían presentar lluvias, con acumulados medios a altos, en sectores de Santander, Antioquia, norte de Boyacá y Cundinamarca, occidente de Caldas, Quindío, Risaralda y centro de Tolima. También se estiman lluvias en el sur de Antioquia y sur de Caldas, mientras que en la región Pacífica se mantendrán las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas en zonas de oriente de Chocó, sur y oriente de Valle del Cauca, centro y occidente de Cauca y sectores de Nariño. Para la Amazonia se prevén lluvias en el occidente de Caquetá y Putumayo, y zonas de Amazonas, Vaupés y Guainía y, por otro lado, hacia la región Caribe, se esperan precipitaciones ligeras a moderadas en el sur de Bolívar y Córdoba. En contraste, en el norte de la región Orinoquía predominarían las condiciones de tiempo seco.

Finalmente, se espera que el domingo haya una disminución en los acumulados de lluvia hacia las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonas. Puntualmente, en el Caribe se pronostican precipitaciones ligeras a moderadas en los departamentos de Bolívar y Córdoba, así como en algunas áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.

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En la región Pacífica se prevén lluvias moderadas a fuertes en los departamentos de Valle del Cauca y Nariño, y en la región Andina se estiman precipitaciones sectorizadas, las más fuertes en los departamentos de Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá. Por otro lado, en la región amazónica habría lluvias importantes hacia el sur de Caquetá, Vaupés, el piedemonte amazónico, Amazonas y Guainía, mientras que en la Orinoquía se prevé predominio de tiempo seco, excepto en el sur del Meta, donde se esperan precipitaciones ligeras. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se presentaría tiempo seco.

Recomendaciones a la comunidad

Ante el pronóstico, el Ideam hizo una serie de recomendaciones a la ciudadanía, considerando que persisten las alertas por deslizamientos. La entidad resaltó la importancia de que las personas estén atentas al estado de las vías, identificar zonas con amenazas por derrumbes y a realizar recorridos preferiblemente durante el día. “Se sugiere a la comunidad mantener un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras. Si el deslizamiento es en una carretera, es necesario informar a las autoridades y conductores para ponerlos en alerta. También es importante evitar el tránsito en zonas de alta pendiente”.

El instituto recordó que la información relacionada con estos eventos se puede consultar a través de herramientas interactivos como VI@JERO SEGURO, #767, @numeral767 en la red social X y la página web https://www.invias.gov.co/.

Además, frente a la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, la entidad recomendó buscar un refugio seguro y no exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, pues podrían ser objeto de descargas. También pidió evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad, así como asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar eventualmente, a causa de vientos fuertes.

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