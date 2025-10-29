Lluvias y actividad eléctrica en varias ciudades: así estará el clima este miércoles según Ideam

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos diarios, acá le contamos el pronóstico del clima para este miércoles 29 de octubre en Colombia, según el Ideam. Foto: El Espectador - José Vargas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó su pronóstico del clima para este miércoles 29 de octubre, en el que prevé que los niveles de precipitaciones de los últimos días se mantengan en Bogotá y en las principales ciudades del país.

“Los mayores acumulados de lluvia, con probable actividad eléctrica asociada, son esperados sobre parte de los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Casanare, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Santander, Antioquia, Norte de Santander, Magdalena, Bolívar, Córdoba y La Guajira”, informó el Ideam.

☔Así estará el clima en Bogotá

Para la mañana de este miércoles, en la capital del país se esperan cielos mayoritariamente nublados, aunque con un predominio de tiempo seco.

“En horas de la tarde, se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas y/o lluvias ligeras en las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón. Durante la noche, se espera persista la tendencia de tiempo seco sobre la ciudad”, se lee en el más reciente boletín.

🌧️Este es el pronóstico del clima en las principales ciudades del país

• Cali: Se espera una mañana con tiempo seco, con un incremento relativo en la nubosidad en la tarde y noche que probablemente traiga consigo lloviznas intermitentes. (T. máx.: 30 °C),

• Medellín: Se prevé una mañana y tarde con tiempo seco, con un probable incremento de nubosidad en la noche y lloviznas. (T. máx.: 28 °C),

• Barranquilla: Se pronostica nubosidad y lloviznas en horas de la mañana y tarde, con una noche con predominio de tiempo seco (T. máx.: 34 °C),

• Cartagena: Se espera una jornada con tiempo seco generalizado, sin embargo, no se descartan lloviznas ligeras en la mañana. (T. máx.: 32 °C),

• Tunja: Se anticipan condiciones de tiempo seco durante toda la jornada. (T. máx.: 19 °C),

• Bucaramanga: Posterior a una mañana seca, son esperadas lloviznas o lluvias moderadas en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 28 °C).

Nuevas actualizaciones de la temporada de huracanes

Tras su paso por Jamaica, el poderoso huracán Melissa avanza hacia el noreste dejando a su paso inundaciones y fuertes marejadas en el Caribe. A las 5:00 a. m. (hora del este de EE. UU.) de este 29 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó que el sistema, ahora de categoría 3, se encuentra sobre el oriente de Cuba, con vientos sostenidos de 185 km/h y ráfagas aún más intensas.

Tras alcanzar la categoría 5 con vientos de más de 250 km/h sobre Jamaica, Melissa se degradó a categoría 3, pero continúa siendo un huracán mayor en la escala Saffir-Simpson. El sistema, advierte el NHC, mantiene vientos sostenidos de 185 km/h y rachas superiores. Los vientos huracanados se extienden hasta 45 kilómetros del centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan un radio de 295 kilómetros. En Guantánamo Bay, Cuba, se registraron ráfagas de hasta 120 km/h, evidenciando la intensidad del fenómeno.

Como explica el Ideam, “este sistema, en interacción con sistemas atmosféricos típicos de la temporada, ha generado precipitaciones, rachas de viento y mar de fondo en varias zonas del mar Caribe colombiano”.

Por su parte, en el país, se monitorea actualmente la evolución de otras dos ondas tropicales que, por el momento, no tienen mayor incidencia en el clima en el país.

