Los animales están cambiando de forma debido al cambio climático

Un nuevo estudio publicado en Trends in Ecology & Evolution encontró que los animales de sangre caliente y, particularmente, las aves están cambiando su fisiología para adaptarse a un clima más cálido.

Cuando hay temperaturas muy altas, los mamíferos usan sus orejas para dispersar el calor y las aves hacen lo mismo con sus picos. Por eso, debido al alza en las temperaturas en algunos lugares del planeta, a causa del cambio climático, algunos animales han desarrollado picos u orejas más grandes para deshacerse del calor más fácilmente.

La autora del estudio, Sara Ryding de la Universidad de Deakin, investigadora de aves, dijo en entrevista con el medio británico The Guardian que: “Cambiar de forma no significa que los animales estén lidiando con el cambio climático y que todo esté bien. Simplemente significa que están evolucionando para sobrevivir, pero no estamos seguros de cuáles son las otras consecuencias ecológicas de estos cambios, o de hecho, si todas las especies son capaces de cambiar y sobrevivir”.

Aunque los investigadores reconocen que es difícil señalar al cambio climático como el único causante de estas transformaciones, explican que este es el único factor en común que tienen los territorios dónde habitan los animales que fueron evaluados.

A pesar de que el cambio es más evidente en las aves hay otros animales que también están modificándose. Algunos de los que reseña la investigación son los ratones de madera que han aumentado el tamaño de su cola y algunos murciélagos que tienen cada vez alas más grandes.

El documento sostiene que lo más probable es que el cambio de forma de estos animales continúe a medida que el clima se vuelve más cálido.

“Muchas veces, cuando se discute el cambio climático en los principales medios de comunicación, la gente se pregunta ‘¿pueden los humanos superar esto?’ O ‘¿qué tecnología puede resolver esto?’. Ya es hora de que reconozcamos que los animales también tienen que adaptarse a estos cambios, pero esto está ocurriendo en una escala de tiempo mucho más corta de lo que habría ocurrido durante la mayor parte del tiempo evolutivo “, dijo Ryding al diario inglés.