Los corales, al parecer, podrían desaparecer si las temperaturas continúan aumentando

Imagen de referencia: El equipo analizó más de 400 arrecifes de coral en el océano Atlántico. Foto: EFE - Instituto Australiano de Ciencia Marina

Un estudio publicado en la revista Nature advierte que, si las temperaturas globales continúan aumentando, la mayoría de los corales del océano Atlántico podrían dejar de crecer y comenzarían a deteriorarse por la erosión hacia finales de siglo.

Una de las razones que ofrecen los científicos es que el clima está cambiando demasiado rápido para que los corales logren adaptarse. Además, resaltan que la relación entre el crecimiento de los arrecifes y el aumento del nivel del mar se ha fracturado en el último tiempo.

Para esta investigación, un equipo liderado por Chris T. Perry, profesora de geografía en la Facultad de Medio Ambiente, Ciencia y Economía de la Universidad de Exeter (Reino Unido), analizó más de 400 arrecifes de coral en el océano Atlántico.

El objetivo del estudio, como detallan en sus resultados, es predecir cómo se comportan los corales frente a las condiciones climáticas que se proyectan para las próximas décadas. Se centraron en corales que crecen hace más de 10.000 años en todo el Caribe, incluidos los de los Cayos de Florida, Barbados y Costa Rica.

“Muchos de los antiguos restos se encuentran ahora en islas, en lugares donde la actividad tectónica eleva y expone el lecho marino”, indican los investigadores. Tras varios estudios, determinaron que más del 70 % de los arrecifes de la región empezarían a morir en 2040, incluso bajo escenarios optimistas de calentamiento.

Alice Webb, ecóloga de arrecifes de coral de la Universidad de Exeter y una de las autoras del estudio, asegura en entrevista con The New York Times que “los arrecifes han cambiado tanto que no se parecen en nada a los arrecifes del pasado”.

Además, explica que, según los cálculos que hicieron, si el planeta supera los 2 °C de calentamiento con respecto a las temperaturas preindustriales hacia finales de siglo, el 99 % de los corales de la región corre ese mismo destino. Actualmente, el planeta se ha calentado aproximadamente 1,3° Celsius con respecto a las temperaturas preindustriales.

Los investigadores advierten que las implicaciones de la pérdida de corales son graves, porque son piezas clave en los arrecifes, pues proporcionan hábitat a miles de especies de peces y otras formas de vida marina. También actúan como barreras naturales que rompen las olas y ayudan a proteger las costas frente al aumento del nivel del mar.

