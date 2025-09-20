Sequía en Irak deja al descubierto más de 40 tumbas de hace 2.300 años Foto: AFP

En Irak, un grupo de arqueólogos descubrió más de 40 tumbas luego de que una serie de sequías redujeran los niveles de agua en el embalse de la presa de Mosul, en la provincia de Duhok, conocido por ser uno de los más grandes del país.

Según informó la AFP, los arqueólogos calculan que estas tumbas tienen un poco más de 2300 años de antigüedad, lo que indica que probablemente correspondan al período helenístico, cuando Irak estaba bajo el dominio del Imperio seléucida.

Aunque en 2023, otro equipos de arqueólogos había trabajado en la misma zona, aprovechando la disminución del agua provocada por las condiciones climáticas. Sin embargo, en aquel momento solo alcanzaron a identificar fragmentos de las tumbas.

Esta vez, cuenta a la AFP Bekas Brefkany, responsable del trabajo arqueológico del sitio, las condiciones climáticas fueron diferentes y más extremas, pues Irak atraviesa uno de los años más secos registrados en casi un siglo, y las reservas de agua han reducido en un 8 % su capacidad total.

Entonces, cuando confirmaron que el nivel del embalse había descendido nuevamente, los arqueólogos regresaron para una nueva inspección. “Si bien el retroceso de las aguas ha tenido impactos negativos, para nosotros como arqueólogos también ha proporcionado una oportunidad de redescubrir áreas que habían estado ocultas durante mucho tiempo bajo el agua”, añade Brefkany a la agencia.

Con estos recientes hallazgos, los investigadores esperan avanzar en estudios que permitan obtener nuevas pistas sobre las causas de muerte, los vínculos familiares y el contexto social de estos entierros. Las piezas extraídas serán llevadas al Museo Duhok, donde se realizarán estos análisis.

De acuerdo con la ONU, Irak es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, que se manifiestan en el aumento de las temperaturas, la escasez de agua y las frecuentes tormentas de arena y polvo.

Estas sequías, paradójicamente, también han permitido importantes hallazgos arqueológicos. En 2022, por ejemplo, se descubrieron las ruinas de una ciudad de 3.400 años de antigüedad en una sección seca del embalse de Mosul, a orillas del río Tigris.

