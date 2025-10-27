Estos son los departamentos en los que se esperan lluvias este lunes, según el Ideam

Se prevé que este lunes 27 de octubre se presenten cielos nublados acompañados con lluvias en el centro y norte del país. En la región Caribe, el Huracán Melissa seguirá generando precipitaciones, acompañadas en algunos casos por tormentas eléctricas sectorizadas y rachas de viento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su más reciente pronóstico del tiempo para este lunes 27 de octubre, que inició con lluvias moderadas en gran parte del país.

El Ideam anticipa que las condiciones actuales se mantendrán, con alta nubosidad y lluvias, especialmente en las regiones Caribe, Pacífica y Andina.

“Las precipitaciones de mayor intensidad con probables tormentas eléctricas sectorizadas se estiman en las áreas departamentales al norte del Magdalena, en el Atlántico, norte y sur de Bolívar, en el Valle del Cauca y Cauca, centro de Nariño, norte y sur de Santander, en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, norte y oriente de Tolima, centro y sur de Huila, norte y oriente de Boyacá, occidente de Cundinamarca, occidente y sur de Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas”, precisa el Ideam.

Uno de los principales factores que han influido en las condiciones climáticas de Colombia en los últimos días es el huracán Melissa, que aunque ha reducido su influencia en la región Caribe, continúa generando precipitaciones, acompañadas en algunos casos por tormentas eléctricas sectorizadas y ráfagas de viento. “Aún se observan algunas afectaciones en el litoral Caribe colombiano en el departamento de La Guajira con lluvias asociadas a este sistema”, se lee en el boletín de las entidad.

🌥️Este es el pronóstico del clima para Bogotá

En la capital del país, el Ideam pronostica para la mañana de este lunes un cielo mayormente nublado y condiciones de tiempo seco. Para la tarde, es esperan lluvias sectorizadas en el norte y occidente de la ciudad, en localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa.

“La temperatura máxima estimada este lunes es de 19 °C. Por su parte, en la noche se estima cielo mayormente nublado con lluvias sectorizadas entre ligeras en la ciudad", informó el Ideam, a través su más reciente boletín.

🌧️Así estará el clima en las principales ciudades de Colombia

• Barranquilla: Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas sectorizadas. Especialmente, en la tarde y noche (T. máx.: 32 °C).

• Cartagena: Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas sectorizadas. Especialmente, al finalizar la mañana, tarde y noche (T. máx.: 31 °C).

• Medellín: Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas sectorizadas. Las lluvias más fuertes y persistentes se esperan en horas de la mañana y tarde (T. máx.: 25 °C).

• Tunja: Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probables lluvias entre ligeras y moderadas. Especialmente, al finalizar la tarde y noche (T. máx.: 18 °C).

• Bucaramanga: Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas sectorizadas. Especialmente, en horas de la mañana y noche (T. máx.: 27 °C).

• Cali: Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probables lluvias de variada intensidad y probables tormentas eléctricas sectorizadas. Especialmente, en horas de la mañana, tarde y noche (T. máx.: 27 °C).

