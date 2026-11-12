Entre febrero de 2021 y noviembre de 2022, el equipo recolectó muestras de sangre de 26 tapires de las tierras bajas y 21 osos hormigueros gigantes en las regiones de la…

Un estudio publicado esta semana en la revista Nature revela que ni los animales que viven en ecosistemas que consideran vírgenes se salvan de la contaminación por plásticos en el mundo. El equipo de investigadores, liderado por la Universidad de Columbia Británica (Canadá), encontró microplásticos en la sangre de tapires y osos hormigueros gigantes de zonas remotas de Brasil.

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Los microplásticos llegaron a los animales de las zonas más remotas de Brasil

Entre febrero de 2021 y noviembre de 2022, el equipo recolectó muestras de sangre de 26 tapires de las tierras bajas y 21 osos hormigueros gigantes en las regiones de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal, tres grandes biomas con territorio en Brasil, y otros países de Sudamérica.

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Los resultados mostraron presencia de microplásticos en la fauna terrestre de esos ecosistemas. Según los investigadores, la cantidad de contaminantes que acumulan estos mamíferos aumenta cuanto mayor es su exposición a la actividad humana y más cerca se encuentran de infraestructuras de desarrollo y de gestión de residuos.

Sin embargo, los individuos que habitan en entornos aparentemente prístinos, alejados de zonas desarrolladas, también tenían microplásticos. En el estudio detallan que todos los animales analizados en la remota región del Pantanal, incluidos algunos que vivían a más de 65 kilómetros de cualquier infraestructura humana y a 112 kilómetros de una planta de tratamiento de residuos tenían estos residuos.

“Esto sugiere que la exposición directa a paisajes modificados por el ser humano probablemente no sea el único factor determinante de la presencia sistémica de microplásticos”, escribieron los autores en su estudio.

Para los investigadores, hay otras razones que están acelerando esta problemática como los cambios acelerados en el uso del suelo a nivel global.

Pese a esto, consideran que es importante, de igual manera, limitar la exposición de la fauna silvestre a la actividad humana y a las plantas de tratamiento de residuos para reducir los niveles de esas partículas que tienen tamaños que van desde 1 micrómetro hasta los 5 milímetros.



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