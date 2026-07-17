Así estará el tiempo este viernes 17 de julio en Colombia según el Ideam

Para este viernes 17 de julio se esperan lluvias en varios departamentos de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. Foto: Óscar Pérez

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De acuerdo con el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para este viernes 17 de julio se esperan lluvias en varios departamentos de las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. En algunos departamentos del Caribe y el sur de la región Andina se prevén condiciones de tiempo seco.

De manera concreta, las principales lluvias durante la jornada se esperan en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Risaralda, Cundinamarca, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Caquetá, Guainía, Putumayo y Amazonas.

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El panorama en otros departamentos es totalmente opuesto. En algunos de ellos, se espera que las condiciones atmosféricas sean favorables para el registro de valores cercanos o incluso localmente superiores a los promedios climatológicos.

Los departamentos donde se espera esto son La Guajira, Cesar, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Sucre, Antioquia, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Cauca y Nariño.

“Por otra parte, estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de humedad atmosférica importante, se estima que propicien sensaciones térmicas localmente elevadas en la región Pacífica”, agregó el instituto.

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Por estas condiciones, en el país hay 222 municipios que presentan algún nivel de alerta por incendios. De estos, 65 se encuentran en alerta roja, siendo Tolima (33), Cundinamarca (23) y La Guajira (3), los que más municipios concentran en este nivel.

Además, 147 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos. Del total, 25 están en alerta roja, siendo Casanare (6) y Arauca, Boyacá y Putumayo, con 3 cada uno, los departamentos que más municipios tienen en este nivel.

Pronóstico del tiempo en Bogotá

En horas de la mañana, en la capital del país persistirán lluvias ligeras o lloviznas en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar. En el resto de localidades se espera que predominen las condiciones de tiempo seco.

Ya en horas de la tarde se prevé que en todas las localidades predomine el tiempo seco, con cielo parcial a mayormente nublado y sin probabilidad significativa de precipitaciones.

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El panorama no es muy distinto para la noche. De acuerdo con el Ideam, se espera que continúen las condiciones de tiempo seco en todas las localidades, con nubosidad variable y sin eventos de lluvia.

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