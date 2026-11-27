El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, indicó que en el SECOP II ya están disponibles los términos de referencia para seleccionar a la firma que realizará una auditoría integral y forense (externa e independiente) al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, la cual fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella. En específico, se examinará la gestión de los recursos del fondo durante el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2023 y el 7 de agosto de 2026.

Las observaciones a la invitación pública se recibirán hasta el lunes 30 de noviembre, mientras que las propuestas se podrán presentar hasta el próximo miércoles 9 de diciembre, a más tardar a las 5:00 p.m. Está previsto que la auditoría inicie el 4 de enero de 2027, y contará con un presupuesto oficial de COP 1.850 millones más IVA. "La firma auditora seleccionada establecerá qué pasó con más de COP 3 billones destinados a financiar acciones ambientales", comunicó la cartera. Entre otras cosas, con esta auditoría se busca:

Seguir el recorrido de los recursos, desde su origen hasta su destino.

Examinar contratos, pagos, inversiones, comisiones fiduciarias y recursos administrados por los ejecutores.

Revisar los atrasos presupuestales, quiénes supervisaron la contratación y qué soportes respaldan los resultados reportados en materia de conservación y restauración.

Cruzar información, reconstruirá las operaciones y explicar diferencias entre los registros.

El anuncio del Minambiente llega luego de una publicación de este diario, en la que contamos cómo el Fondo para la Vida, creado durante la administración de Gustavo Petro, se convirtió en el principal instrumento financiero de los proyectos ambientales. Aunque funcionarios, exfuncionarios y organizaciones de la sociedad civil reconocen las dificultades, cuestionan que el gobierno De la Espriella busque acabarlo. Por su parte, el jefe de cartera ha aseverado que se trató de un "despilfarro" y ha cuestionado su transparencia.

“Recibimos un fondo con una ausencia absoluta de un sistema de gestión documental. ¿Qué nos tocó hacer? Asegurar la información a través de derechos de petición, pues la documentación clave reposaba en los computadores privados de los más de 580 contratistas que tuvo el fondo en menos de tres años”, afirmó Arjona.

Según el Minambiente, los informes del Fondo para la Vida y de Fiducoldex han evidenciado que gran parte de los recursos no se giraron a tiempo. De los COP 508.535 millones asignados al finalizar 2023, el 77% habría quedado pendiente cuando venció el plazo para girarlo. Además, al inicio de este año, COP 189.475 millones seguirían pendientes de pago, a la espera de las gestiones necesarias.

La entidad asegura que en enero de 2026, antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, se firmaron 148 contratos y convenios por COP 1,68 billones, es decir, el 61% del valor contratado, y señala que un mismo contratista figura como supervisor de 80 contratos y convenios por un valor de COP 1,83 billones. “Son indicios. Algunos pueden tener explicación, otros pueden ser graves. No me corresponde a mí decidirlo. Si los auditores encuentran que todo se hizo bien, lo diré con la misma claridad con la que hoy presento estas cifras”, determinó Arjona.

El auditor elegido, entonces, revisará los contratos y convenios que concentran el 95% de los aportes, los movimientos entre cuentas, la selección de los beneficiarios de los incentivos y sus pagos, así como la gestión de Fiducoldex y la supervisión que debía ejercer el Minambiente.

La revisión incluirá los hallazgos reportados por la Contraloría General de la República sobre la vigencia 2024 a junio de 2025. Como hemos registrado, el ente de control concluyó que el control interno del fondo era ineficiente y determinó, entre otros, un hallazgo fiscal por COP 208 millones. La Contraloría, no obstante, apuntó que, a excepción de unas deficiencias en la contratación, la planeación y la previsión de sostenibilidad de los proyectos, “la gestión en la operación y administración de los recursos (…), así como la gestión del Minambiente (…), resulta conforme”.

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