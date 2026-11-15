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Fondo para la Vida: una apuesta de COP 3 billones que enfrenta turbulencias

El Fondo para la Vida, creado en el gobierno de Gustavo Petro, se convirtió en el principal instrumento financiero de los proyectos ambientales, con más de COP 3 billones asignados. Funcionarios, exfuncionarios y organizaciones de la sociedad civil reconocen dificultades, pero defienden el instrumento y lamentan que el gobierno De la Espriella busque acabarlo. El Ministro de Ambiente, Fabio Arjona, ha dicho que fue un despilfarro, aunque aún no se conocen los resultados de una auditoría que anunció. 

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César Leonardo Giraldo Zuluaga
César Leonardo Giraldo Zuluaga
La Mojana.
La Mojana fue una de las regiones priorizadas para recibir recursos del Fondo. / Begi Rojas

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Susana Muhamad, la primera ministra de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro, tenía una analogía para describir el proceso que estaban viviendo con la creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad, el instrumento ambiental que más dinero ha logrado movilizar en ese sector en la historia del país: “Estamos construyendo un avión en el aire”, recuerda una de las personas que siguió de cerca ese proceso y prefiere hablar bajo reserva.

Poco más de un año después de que el gobierno Petro iniciara, el fondo, que se había incluido en el Plan…

César Leonardo Giraldo Zuluaga

Por César Leonardo Giraldo Zuluaga

cgiraldo@elespectador.com
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Comentarios
  • María Luisa(17011)Hace 2 horas
    ¿Cuándo van a resaltar una noticia sumamente importante relacionada con el medio ambiente: Guardianes del Río Atrato reciben el Premio Rafto? Me enteré por el País de España que hoy lo resalta en primera página. Espero muy pronto ver esta noticia en El Espectador.
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