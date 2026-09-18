Ministro de Agricultura asumirá decisiones sobre delimitación de Santurbán

Puntualmente, Dangond adelantará las acciones que tengan que ver con la delimitación progresiva del complejo Páramos Jurisdiccionales Santurbán – Berlín y la delimitación de la reserva de recursos naturales renovables temporal en el costado occidental del macizo Santurbán, en jurisdicción de los municipios de Surata, Matanza,…

El gobierno de Abelardo de la Espriella, por medio del Decreto 1407 de 2026, nombró al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, como ministro de Ambiente ad hoc para atender la delimitación del páramo de Santurbán.

Puntualmente, Dangond adelantará las acciones que tengan que ver con la delimitación progresiva del complejo Páramos Jurisdiccionales Santurbán – Berlín y la delimitación de la reserva de recursos naturales renovables temporal en el costado occidental del macizo Santurbán, en jurisdicción de los municipios de Surata, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y la ciudad de Bucaramanga.

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La medida de nombrar a Dangond como ministro de Ambiente ad hoc llega luego de que el jefe de la cartera ambiental, Fabio Arjona, se declarara impedido para tomar decisiones sobre este tema. A través de un comunicado, la entidad aseguró que la decisión “responde a un principio fundamental, y es que en asuntos de esta importancia, no basta con hacer las cosas bien; es necesario que la ciudadanía tenga plena confianza en que se están haciendo con transparencia, imparcialidad y absoluto respeto por las reglas".

Como contamos en este diario, durante su sesión del pasado 10 de septiembre, el Consejo de Ministros decidió aceptar una solicitud de impedimento que había hecho el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Hace unas semanas, la organización recusó a Arjona al considerar que sus acciones y pronunciamientos evidenciaban una “abierta parcialidad frente a Aris Mining y su proyecto minero Soto Norte”.

El Comité Santurbán anunció esta y otras acciones jurídicas y ciudadanas frente a la decisión del Minambiente de revocar la resolución que declaró la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo ‘La Baja’. Es decir, echó para atrás una de las tres delimitaciones del páramo Santurbán que había dejado el gobierno de Gustavo Petro, y quedaron sin vigencia los efectos sobre las 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja.

Mientras que para el comité este tipo de acciones “representan un grave retroceso en la protección de Santurbán y favorecen los intereses de la multinacional minera Aris Mining”, la cartera de Ambiente argumenta que la revocatoria de la resolución respondió a “la necesidad de corregir las irregularidades identificadas en el trámite y cumplir las órdenes impartidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que dispuso reiniciar el proceso para garantizar su validez, transparencia y participación ciudadana”. Para el Comité Santurbán, no obstante, la solución era reabrir la participación ciudadana y no eliminar la protección.

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