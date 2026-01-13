Murió un hipopótamo en la Hacienda Nápoles, pero no fue por un ataque de personas

En los lagos que quedan cerca a los predios que eran antiguamente la Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo, se reportó la muerte de un hipopótamo. Foto: Cornare

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) informó que en los lagos que quedan cerca a los predios que eran antiguamente la Hacienda Nápoles, en Puerto Triunfo, se había reportado un hipopótamo muerto. Las primeras versiones que llegaron a la entidad aseguraron que se trataba de un ataque con arma de fuego. Sin embargo, Cornare descartó esta hipótesis.

De acuerdo con la entidad, una vez se reportó el caso, un equipo técnico se desplazó hasta el lugar con el objetivo de recopilar evidencias y así poder evaluar las posibles causas de la muerte. Sin embargo, advirtió David Echeverry López, jefe de la oficina de Biodiversidad de Cornare, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, “lo que dificulta mucho las labores técnicas de evaluación”.

Entre las principales hipótesis que maneja la entidad, añadió Echeverry López, está la de una posible lucha territorial. “En el mismo lago se encontró una hembra en calor y otros machos que estaban en una faena de apareamiento”, comentó.

Otra posible causa a los ojos de la entidad es que estos animales, al estar en una condición silvestre, están expuestos a virus, enfermedades y algunos otros elementos del ambiente que pueden generarle alguna enfermedad y ocasionarles la muerte. Echeverry López explicó que, al estar en estado silvestre, es una ardua labor entrar a valorarlos cuando están enfermos.

Echeverry López además detalló que se descartaba que este ejemplar fuera uno de los individuos que fue esterilizado por el equipo de trabajo. “No se encontraron ni el microchip ni las marcas que les hemos dejado a todos los operados”, aclaró y aseguró que esto es una buena noticia porque podría traducirse como “una garantía técnica de que el procedimiento no fue el que le generó o le ocasionó la muerte”.

La entidad por el momento continuará con las investigaciones del caso y reitera que se descarta el ataque de una persona. “No encontramos evidencias de ello. Por el contrario, vimos una actividad natural de la especie en este lago”, anotó.

