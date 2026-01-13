Pronóstico del tiempo: estas son las zonas donde lloverá de la semana del 13 al 16 de enero

Pronóstico del clima: estas son las zonas donde lloverá de la semana del 13 al 16 de enero Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico del clima, aseguró que durante la semana del 13 al 16 de enero se esperan lluvias y abundante nubosidad sobre gran parte del territorio nacional.

La entidad señaló que para Bogotá prevé lluvias de intensidad ligera, principalmente durante las horas de la tarde, e indicó que la probabilidad de precipitaciones más intensas será mayor a mediados de semana, con una disminución gradual hacia los días posteriores.

☔ Pronóstico del tiempo del martes 13 de enero

De acuerdo con el Ideam, para este martes se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de la plataforma marítima y continental del Pacífico. Estas condiciones también se prevén en la región Andina, la Amazonía y el suroccidente del Caribe.

La entidad advierte que si bien se prevén, en general, condiciones mayormente secas en el norte del país, existe la probabilidad de que se presenten lluvias de variada intensidad en el sector suroccidental del país. De hecho, en la Orinoquía se esperan lluvias moderadas, especialmente en el occidente y sur de la región.

Las lluvias más fuertes se esperan en Antioquia, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía, Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Además, se prevén lluvias ligeras a moderadas en el oriente de Chocó y Nariño.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad espera que se mantenga tiempo seco, con cielo parcialmente nublado y no se descarta algunas lloviznas ocasionales.

☔ Pronóstico del tiempo del miércoles 14 de enero

En varios sectores de las regiones Andina, Pacífica, Amazónica y Caribe persistirá una alta probabilidad de lluvias, así como en zonas puntuales de la Orinoquía. Las lluvias más intensas se esperan en Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Córdoba, Bolívar y Cesar.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo del jueves 15 de enero

Para el jueves, el Ideam espera que persistan condiciones similares a las del miércoles, con precipitaciones en las regiones Caribe, Pacífica, Amazónica y Andina, así como en sectores dispersos de la Orinoquía.

Además, la entidad prevé que las lluvias se intensifiquen principalmente durante las horas de la tarde y la noche. Las lluvias más fuertes podrían presentarse en La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Santander, Sucre, Córdoba, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cundinamarca, Meta, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Guainía, Amazonas, Caquetá y Guaviare.

En cuanto al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se pronostica cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras, principalmente hacia el sector sur del archipiélago.

☔ Pronóstico del tiempo del viernes 16 de enero

El Ideam indicó que para el viernes se puede presentar una ligera disminución de las precipitaciones, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Sin embargo, advirtió, las lluvias más significativas se esperan en la región Amazónica, el sur de la Orinoquía y sectores dispersos de la región Andina.

En cuanto a los mayores acumulados de lluvia, la entidad dijo que podrían registrarse en sectores de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía, Vichada, Tolima, Santander, Chocó, Antioquia y Bolívar.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica un incremento de la nubosidad con respecto al día anterior, con cielos entre parcialmente cubiertos y mayormente nublados, así como lluvias de intensidad variable.

