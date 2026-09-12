Nuevo incendio en Isla de Salamanca, área protegida de Magdalena, completa 24 horas

La entidad explicó que el incendio en el área protegida permanece activo y es de tipo subterráneo, de acuerdo con las labores de verificación y atención realizadas en campo por la Brigada Forestal. “La emergencia inició en superficies cubiertas por enea (una planta acuática) y…

A través de un comunicado, Parques Nacionales Naturales de Colombia confirmó que en la Ciénaga de Guayacanes , dentro del Vía Parque Isla de Salamanca, en Sitionuevo, Magdalena, se registra un incendio forestal que empezó desde la noche del jueves, 10 de septiembre.

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La entidad explicó que el incendio en el área protegida permanece activo y es de tipo subterráneo, de acuerdo con las labores de verificación y atención realizadas en campo por la Brigada Forestal. “La emergencia inició en superficies cubiertas por enea (una planta acuática) y posteriormente se extendió hacia zonas con presencia de guayacán y mangle”, se lee en el comunicado.

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De acuerdo con Parques, durante la atención de la emergencia también se ha identificado afectación a especies de fauna.

Este es el segundo incendio que se registra esta semana en la Vía Parque Isla de Salamanca. El martes, Margarita Velásquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo, confirmó una conflagración en el sector Los Higuerones.

Por este evento, habitantes de varios sectores de Barranquilla reportaron afectaciones por el humo que se extendió desde ese punto del área protegida. Pero no es la primera vez que ocurre.

Se registra incendio en Vía Parque Isla de Salamanca, generando afectaciones por humo en Barranquilla y riesgo para la Ciénaga Grande.

Hacemos un llamado urgente a @infopresidencia y @MinAmbienteCo para fortalecer la atención de esta emergencia. pic.twitter.com/Lad3GxJ0Xp — CORPAMAG (@CORPAMAG) July 16, 2026

En julio hubo varios eventos. Aunque se logran liquidar, al día siguiente se reporta uno nuevo o la reactivación del anterior.

Por estos casos, la Alcaldía de Barranquilla ha tenido que realizar monitoreos de la calidad del aire. El 16 de julio informaron que la estación Tres Ave Marías, ubicada en el barrio Paraíso, registró las mayores concentraciones de material particulado (PM10 y PM2.5), con valores superiores a los 100 microgramos por metro cúbico,”lo que podría representar un riesgo para la salud si la exposición es prolongada”.

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático del Magdalena, Vanessa Cárdenas, dijo a mediados de julio que históricamente este tipo de emergencias en Isla Salamanca suelen estar asociadas a acciones humanas.

Cárdenas también señaló que la vegetación predominante en la zona, especialmente la enea, favorece la rápida propagación de las llamas durante la temporada seca.

Hasta esa fecha (17 de julio), en esta área protegida se habían registrado cuatro incendios en 2026.

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