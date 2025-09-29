El daño renal que padece Colombia

Imagen de referencia. La Mojana ha enfrentado una serie de transformaciones en su paisaje. Foto: Camila Granados Arango

Los humedales son similares a los riñones en cuanto a su funcionamiento. En el cuerpo humano, los riñones actúan como un filtro que elimina los desechos y selecciona sustancias clave para retornarlas a la sangre. Si vemos de la misma manera al planeta Tierra, es decir, como un gran organismo vivo, los humedales depuran el agua y conectan distintos hábitats, como si fueran sus venas. Si los riñones y los humedales dejan de funcionar, ambos organismos se intoxican y pueden morir.

En Colombia, un país dónde los humedales cubren el 26% del territorio nacional, afrontamos la enfermedad de varios de estos ecosistemas. Uno de los casos se encuentra en la región de La Mojana, conformada por un sistema de humedales de más de 500.000 hectáreas, que comprende los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia.

La Mojana ha enfrentado una serie de transformaciones en su paisaje: la construcción de infraestructuras que modifican los flujos hídricos, un ordenamiento territorial que ignora la naturaleza inundable de la región, los efectos del cambio climático y la contaminación acumulada en las aguas que llegan de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge. Los hechos provocaron que la Defensoría del Pueblo, en mayo de 2025, haya descrito a la región como un escenario crítico, “más grave que una catástrofe ambiental”, con violaciones sostenidas de derechos fundamentales, como el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la educación.

El diagnóstico sobre La Mojana coincide con el informe elaborado en 2024 por la Procuraduría General de la Nación sobre la minería ilegal y la contaminación. En el informe se advierte que, aunque esta actividad no se desarrolla directamente en La Mojana, la región recibe los impactos de todo el país, a través del flujo de las aguas.

En 2024, un estudio sobre la presencia de metales pesados, promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), incluyó el muestreo de contaminación por arsénico, mercurio, cadmio y plomo. En los alimentos, el hallazgo más preocupante fue la presencia de mercurio y cadmio en peces, particularmente en Nechí, Achí y Ayapel. También se detectó arsénico en arroz, sobre todo en San Jacinto del Cauca y Ayapel, debido a la acumulación del metal en sedimentos y suelos.

La contaminación del sistema de humedales de La Mojana ha repercutido directamente en la salud de sus habitantes. En la región, se afrontan problemas de Enfermedad Renal Crónica (ERC), de variaciones genéticas y en el desarrollo neuronal de primera infancia e infancia.

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH avanza en la investigación etnográfica ‘Agua, salud y justicia’, que busca comprender cómo la Enfermedad Renal Crónica (ERC) se entrelaza con las condiciones ambientales y sociales de La Mojana, y cómo viven las y los pacientes con un problema creciente que afecta de manera silenciosa a la región.

Además, el 5 de agosto de 2025, el ICANH promovió la realización del conversatorio ‘Salud humana, salud ambiental: La enfermedad renal crónica, un rompecabezas por armar’ con profesionales de las ciencias sociales, de la salud y ambientales, con el fin de abordar, de manera integral, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y su posible vínculo con la contaminación ambiental en La Mojana, que se agudiza con el cambio climático.

Como conclusión global del encuentro, se destaca la necesidad urgente de actuar desde todos los frentes posibles y lograr una unión entre el Estado colombiano, la academia, los sectores de la salud y organizaciones de base para fortalecer las capacidades territoriales en prevención y control de los factores de riesgo de la salud ambiental y humana.

Al mismo tiempo, se resaltó que este problema de salud pública también interpela a la sociedad en su conjunto, pues no solo consiste en una enfermedad de alta complejidad médica, sino de un fuerte impacto económico y emocional para las personas que la padecen y sus familias.

Por eso, es importante repensar nuestra relación cotidiana con el medio ambiente y la gestión de los desechos, los cuales se vierten en los cuerpos de agua, así como evaluar las prácticas de producción y consumo que impactan el planeta de manera negativa.

Las acciones derivadas de un trabajo ambiental, social y sanitario entre las entidades públicas, privadas y comunitarias son pertinentes en La Mojana, cuyo símbolo es “El Hombre Hicotea”, criatura de río y tierra, que alude a la estrecha relación de los pobladores con el agua y a la cultura anfibia que atraviesa las dinámicas socioecológicas de la región: sus formas de vivir.

La nefrosis de La Mojana nos recuerda que las acciones humanas pueden enfermar al ecosistema, y un ecosistema enfermo termina por afectar la salud de todo un país. Su protección es una urgencia ambiental y un compromiso colectivo.

*Investigadores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH

