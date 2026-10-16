Pese a las condiciones secas, este viernes se esperan lluvias en varios departamentos: Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo en Colombia para este viernes, 16 de octubre. Pese a que durante las últimas horas, en gran parte del territorio nacional se han presentado condiciones de tiempo seco, ha habido lluvias fuertes en el occidente del país, especialmente en las regiones Pacífica, sur de la región Caribe y centro-norte de la región Andina. Estas precipitaciones se podrían mantener en ciertos departamentos a lo largo del día.

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De acuerdo con el Ideam, en la región Caribe se esperan los mayores acumulados de lluvia sobre la tarde y noche en sectores de los departamentos de Cesar, Magdalena, sur del Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba y sur de La Guajira.

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En el caso de la región Andina, las lluvias también se esperan en la tarde y noche, especialmente, en Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Santander, Norte de Santander, Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima y sur del Huila.

En el Pacífico el pronóstico es diferente. El Ideam dice que se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado durante todo el día, con lluvias en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. “Los principales acumulados de precipitación se esperan durante las jornadas de la mañana y la tarde de hoy”, escribieron.

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Por otro lado, tanto en la Orinoquía como en la Amazonía, el pronóstico indica que se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad a lo largo del día, especialmente en la tarde y noche.

En el caso puntual de Bogotá, el Ideam informó que en horas de la mañana, se prevé predominio de tiempo seco en la capital del país. Sin embargo, podrían presentarse lloviznas dispersas en sectores de la ciudad. La temperatura mínima estimada será cercana a los 10 °C.

En la tarde, se esperan lluvias entre ligeras en amplios sectores, principalmente, en zonas del norte y occidente, en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón. La temperatura máxima podría alcanzar valores cercanos a los 21 °C. “Durante la noche, son estimadas condiciones secas en gran parte de la ciudad con nubosidad variable”, afirmó el Ideam.

Sobre las temperaturas máximas, el pronóstico indica que se prevén condiciones favorables para el registro de valores superiores a los promedios climatológicos de octubre en amplios sectores del norte de la región Caribe en el departamento de La Guajira, al igual que sobre los valles interandinos, el valle del río Magdalena, donde se concentra la señal más significativa de temperaturas máximas por encima de los valores normales para la época del año.

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