Este informe muestra cómo Colombia perdió parte de sus playas en los últimos cuatro años

Como lo define el Ministerio de Ambiente en el Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC), la erosión es “uno de los principales desafíos ambientales, sociales y económicos del país” al implicar la pérdida progresiva de territorio en la zona costera, afecta…

Hace unos días, un equipo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), uno de los institutos de investigación científica del país, publicó la segunda edición de un boletín que informa sobre la evolución de la erosión costera en Colombia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Como lo define el Ministerio de Ambiente en el Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC), la erosión es “uno de los principales desafíos ambientales, sociales y económicos del país” al implicar la pérdida progresiva de territorio en la zona costera, afecta ecosistemas estratégicos, infraestructura y comunidades.

Lo invitamos a leer: Estas son las imágenes ganadoras del premio Fotografía de Vida Silvestre del Año

Los nuevos resultados hacen parte de una actualización del Índice de Erosión Costera de Colombia (IECC), que cubrió el periodo entre 2020 y 2024 y que apunta a que casi dos de cada tres kilómetros estudiados (63 %) perdieron terreno en ese lapso, frente al 47 % del periodo anterior (2016-2020). En esos tramos, el retroceso ocurre a un ritmo promedio de cerca de seis metros por año.

Por su parte, el boletín no mira solo la pérdida total de playa, sino también lo que se conoce como “acreción”, donde la línea costera “gana espacio” al mar. En total, si se descuenta lo que la costa gana en otros lugares, el balance nacional es una pérdida de 2,06 metros por año.

Le puede interesar

Constanza Ricaurte, coordinadora del Programa de Geociencias Marinas y Costeras (GEO) del Invemar y quien lideró la construcción del informe, destaca que se han detectado puntos de acreción de más de 100 metros en las playas de Riohacha (Guajira), en las Islas del Rosario (Bolívar) y en Costa Verde (Magdalena).

Según la coordinadora del Invemar, en los últimos ocho años que se ha hecho la medición, se ha detectado una tendencia hacia la erosión de las costas en Colombia. “Lo que hemos visto es que se ha mantenido ese aumento por dos factores que son cruciales en este proceso. Por un lado está el ascenso del nivel del mar y, por el otro, el tema de la ocupación humana, lo que va ligado a que este proceso se presenta precisamente en zonas donde hay más personas”, precisa Ricaurte.

Como recuerda Andrés Enríquez, doctor en Ciencias del Mar de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la evolución de las playas es un proceso complejo. “Es importante aclarar, por ejemplo, que esta cifra de 2,06 metros por año no quiere decir que toda la costa colombiana esté retrocediendo exactamente ese número. Ese valor es un resumen a escala nacional, pero también hay que mirar la acreción y esos sitios en los que la playa ganó terreno”.

En línea con esto, el boletín señala que el 36 % de la costa registra procesos de acreción. Por eso, explica Enríquez, se habla de una tendencia general hacia la erosión, “pero no de un comportamiento uniforme de toda la costa”.

Que crezcan tanto la acreción como la pérdida de costa “es una señal normal de cómo funciona el equilibrio entre lo que el mar se lleva y lo que deja, porque lo que arranca en un lugar lo acumula en otro, y viceversa. Sin embargo, hoy las olas y las corrientes llegan con más energía, lo que intensifica estos fenómenos y arrastra la arena hacia lugares difíciles de prever, o la deja atrapada mar adentro, lejos de la playa. En Colombia es fácil ver cómo se rompe ese equilibrio en zonas mal planificadas, con espolones, rompeolas o puertos, y también por cuenta de hidroeléctricas y otras obras que impiden que los sedimentos lleguen a la costa”, explica Manuel Velandia, coordinador de ciencias de la Fundación MarViva.

Cabe señalar que este reporte utiliza una metodología que, más que determinar las causas del fenómeno, hace una valoración numérica de los cambios en imágenes satelitales de las costas colombianas a lo largo del tiempo.

Una mirada regional

A ojos de Vladimir Toro, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia (UdeA), quien ha estudiado estos fenómenos en las costas Caribe y Pacífica, investigar la erosión en Colombia implica entender que cada caso es diferente.

“Cada playa es un paciente diferente. En algunos casos son sitios críticos que llegan a urgencias, No es lo mismo un oleaje en Turbo, donde hay un golfo, que en una playa en Arboletes, donde las olas son mucho más energéticas”, indica Toro.

El investigador propone mirar las playas como una “bolsita de arena”, la cual se tiene que mantener con sedimentos que llegan de la desembocadura de ríos y otros lugares. “En resumen, se podría decir que uno nunca se para en la misma playa, pues la arena siempre va migrando. El problema es cuando esa arena no llega a las playas o cuando se pierde esa protección natural frente a la energía del mar”, precisa Toro.

Entendiendo esas dinámicas regionales, una de las miradas que ofrece el nuevo boletín del Invemar es esa mirada local, en particular de las dos costas que hay en el territorio nacional. Según el informe, en la costa Pacífica el 69 % de sus 1.892 kilómetros de línea de costa registró retroceso entre 2020 y 2024. En esos tramos, la pérdida ocurrió a un ritmo promedio de 7,60 metros por año, casi tres veces el promedio nacional.

“Lo que hemos encontrado es que el ascenso del nivel del mar es mayor en la costa Pacífica, lo que tiene incidencia en la erosión que detectamos”, indica Ricaurte, del Invemar. “Son zonas donde hay menos intervención humana, con comunidades un poco más naturales, pero sí tienen un proceso de ascenso del nivel del mar más alto”.

La investigadora también agrega que durante fenómenos de El Niño, como el que se hace presente en el continente, “el nivel del mar aumenta todavía más porque el agua se repliega hacia la costa de Suramérica, entonces se pueden sumar varios factores y por eso tenemos tasas más altas en esa zona en este momento”.

Publicidad

Para el caso del Pacífico también se registró, en los tramos que ganaron terreno, una acreción promedio de 5,40 metros por año. En total, el Índice de Movimiento de la Línea de Costa fue de -3,60 metros por año, confirmando la tendencia hacia la erosión, con mayores afectaciones en Chocó, Valle del Cauca y Nariño.

Por su parte, en la costa Caribe, “en términos de distribución espacial, el 59 % de la línea de costa presenta procesos erosivos, mientras que el 40 % evidencia procesos de acreción. En conjunto, el Índice de Movimiento de la Línea de Costa de Colombia (IMLC) registra una tendencia negativa de -0,71 m/año, lo que indica un predominio regional del retroceso de la línea de costa durante el período analizado”, se lee en el boletín. Según reportó el Invemar, los mayores cambios se detectaron en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y La Guajira.

Publicidad

En concreto, respecto al periodo 2016-2020, el Invemar reportó para esta región una intensificación de los cambios en la línea de costa, con una relativa compensación entre erosión y acreción, pero con predominio de la erosión.

A ojos de Ricaurte, del Invemar, hay dos factores que pueden explicar el aumento de la acreción, sobre todo en los deltas de los ríos. “La primera tiene que ver con el aumento de las lluvias, con varios fenómenos de La Niña continuos, y por otro lado, hay señales de que está incidiendo el tema de la deforestación y la modificación de las cuencas de los ríos y sus afluentes”, indica la investigadora.

Publicidad

Por su parte, en lo que representa una de las pocas noticias positivas del informe, para las costas insulares del Caribe el Índice de Movimiento de la Línea de Costa (IMLC) muestra una tendencia positiva de 0,27 metros por año, sugiriendo una tendencia hacia la acreción. Según explican los investigadores del Invemar, estos datos se deben, en su mayoría, a que no se han registrado fenómenos meteorológicos extremos, como los huracanes, que afectan considerablemente la costa.

¿Y las soluciones?

Como lo admiten los investigadores del Invemar, a pesar de la robustez de estos datos, no siempre esta información es tenida en cuenta en las instancias nacionales dedicadas a atender la erosión costera.

Publicidad

“Efectivamente debería ser algo que influyera en la toma de decisiones, pero lo cierto es que no hay esa articulación completa. Muchas veces otras entidades nacionales y regionales toman parte de estos datos, y van evaluando de manera particular la dirección que hay que tomar, pero no hay algo unificado”, admite Ricaurte, del Invemar.

Precisamente, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, señaló hace dos semanas que “hemos destinado por primera vez COP 230.000 millones que serán invertidos en el control de erosión costera en el Caribe. Se utilizarán tanto Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), así como infraestructura gris, según sea el caso”.

Publicidad

Hace unos días se presentó un choque entre la exministra de Ambiente, Irene Vélez, y el actual jefe de la cartera, Fabio Arjona. En un cruce de respuestas a través de la red X, el actual ministro aseguró que el gobierno anterior no avanzó en la implementación de soluciones para mitigar la erosión costera y que sus propuestas finales para una convocatoria pública en esta problemática no fueron aprobadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En respuesta, la exministra Vélez negó los señalamientos y sostuvo que durante ese gobierno se creó “por primera vez, una línea de financiamiento para las regiones costeras que tanto han sido afectadas, entre otras por el Frente Frío”.

Publicidad

Podría interesarle: El Gobierno da nuevas directivas en su plan para modificar la consulta previa en Colombia

En todo caso, los anuncios del actual Ministerio de Ambiente apuntan a que se buscarán otros caminos en comparación con el gobierno anterior. En línea con esto, la cartera anunció que lanzará una convocatoria del Sistema General de Regalías (SGR), que maneja los recursos que recibe el Estado como compensación por la explotación de recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos y los minerales, para implementar soluciones en las playas del Caribe.

Frente a esto, Velandia, de MarViva, asegura que “los datos demuestran la obsolescencia y los efectos contraproducentes de las obras duras tradicionales (como los espolones y terraplenes), obligando a las autoridades a migrar hacia Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), tales como la restauración de manglares y el descanso y preservación de cursos de agua usados tradicionalmente para extraer material de construcción”.

Publicidad

Por su parte, Velandia recuerda que el PMEC es la hoja de ruta del país para entender, prevenir, mitigar y adaptarse a la erosión costera, y su implementación irá hasta el 2040.

“Este escenario fuerza al plan a coordinar e instrumentar financieramente esquemas de adaptación a comunidades vulnerables que no podrán ser protegidas artificialmente y deberán ser reubicadas de forma prioritaria hacia el interior del continente”, indica Velandia.

Publicidad

Por su parte, Enríquez, de la UPC, asegura que “el enfoque no debe ser solamente relacionar cuando una infraestructura ya está afectada, sino incorporar información sobre la dinámica de la costa, hablar de vulnerabilidad y sobre todo los escenarios y alternativas de adaptación en las decisiones territoriales para concretar lo planteado en el Plan Maestro de Erosión Costera”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜