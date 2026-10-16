 

Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Este informe muestra cómo Colombia perdió parte de sus playas en los últimos cuatro años

Un nuevo boletín del Invemar revela que entre 2020 y 2024 casi dos de cada tres kilómetros de la línea de costa del país perdieron terreno, un fenómeno conocido como erosión costera, siendo el Pacífico la región más afectada por este proceso. Recientemente, el gobierno anunció una convocatoria por COP 230.000 millones para hacerle frente a esta problemática.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Fernán Fortich
Fernán Fortich
Esta imagen muestra los procesos de erosión costera La Barra en Buenaventura.
Esta imagen muestra los procesos de erosión costera La Barra en Buenaventura.
Foto: EFE/ Ernesto Guzmán

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Hace unos días, un equipo del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), uno de los institutos de investigación científica del país, publicó la segunda edición de un boletín que informa sobre la evolución de la erosión costera en Colombia.

Como lo define el Ministerio de Ambiente en el Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC), la erosión es “uno de los principales desafíos ambientales, sociales y económicos del país” al implicar la pérdida progresiva de territorio en la zona costera, afecta…

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

fernanfortichr ffortich@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido