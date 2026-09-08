Por primera vez en el Huila registran la presencia de estas dos aves

Se trata de una especie de colibrí y de un ave migratoria. Foto: CAM

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Eliseo Ortigoza, un habitante de la vereda Santana, en el municipio de Colombia, al norte del Huila, se encontraba participando de una jornada de exploración de la biodiversidad en el Páramo de las Oseras, un área protegida del departamento, cuando un colibrí llamó su atención.

Luego de la jornada, organizada por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) para que habitantes y organizaciones conozcan mejor la biodiversidad del páramo, ornitólogos de la autoridad ambiental confirmaron que el pájaro que Ortigoza había observado se trataba de un colibrí (Lesbia victorae), nunca antes registrado en este departamento.

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Sebastián Betancourth, ornitólogo de la CAM, destacó que “esto es muy gratificante porque eleva el número de especies, no solo del departamento, sino de un área protegida que es de suma importancia para la región”.

Y es que, como explicó la CAM en un comunicado, este no fue el único avistamiento reciente de un ave nueva para el Huila. El biólogo Fernando Ayerbe, junto a Esteban Ramos, identificaron a un vencejo (Chaetura meridionalis), mientras adelantaban una salida de campo en los arrozales del área rural de Palermo, donde realizaban seguimiento a aves migratorias.

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Según explicó Ayerbe, autor de múltiples guías de aves del país, la observación de estas aves es difícil debido a que pasan gran parte del tiempo volando. Al biólogo le llamó la atención el tamaño del ave y el momento en el que fue observado. “Al revisar la información disponible sobre los movimientos migratorios del género Chaetura, los investigadores encontraron características que permitieron identificarlo como Chaetura meridionalis”, agregó la CAM.

De acuerdo con Ayerbe, este es el primer registro de este vencejo para el Huila y el segundo en Colombia, aunque advirtió que no hay muchas fotografías de la especie en nuestro país.

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Betancourth, el biólogo de la autoridad ambiental, calificó estos dos nuevos registros para el Huila como una “excelente noticia” y explicó que ya se han registrado 760 especies de aves en todo el departamento.

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