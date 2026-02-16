Lleve sombrilla: lloverá en gran parte del país este lunes 16 de febrero, según el Ideam

En Bogotá, las lluvias más persistentes e intensas se presentarían en el norte y occidente de la ciudad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este lunes 16 de febrero de 2026. De acuerdo con la entidad, durante las últimas horas predominó el cielo mayormente nublado, con lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores del país. Se presentaron tormentas eléctricas en algunos casos, como el del sur de Magdalena, norte y sur de Bolívar, Antioquia, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Risaralda, sur y occidente de Meta, Guaviare, centro y oriente de Guainía y Caquetá.

También se registraron lluvias en zonas puntuales y aisladas de Sucre, sur de Santander, norte y occidente de Boyacá y norte de Vichada. En Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Quindío, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, suroccidente de Casanare, centro y sur de Chocó, Vaupés y occidente de Amazonas hubo lloviznas y precipitaciones locales de menor intensidad, algunas de carácter esporádico y aislado.

Le puede interesar: Ideam advierte posibles aumentos en el río Sinú en Córdoba por lluvias persistentes

En contraste, amplias zonas del mar Caribe colombiano predominó el tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente nublado, excepto por una nubosidad y lluvias moderadas a fuertes en la zona suroccidental, incluidas algunas áreas costeras. Sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observó cielo mayormente despejado y tiempo seco.

En ese sentido, para las próximas 24 horas, el Ideam pronostica condiciones mayormente nubladas en amplios sectores de la región Caribe. “Para la parte continental se prevén precipitaciones moderadas a localmente fuertes, más intensas en la tarde y la noche, especialmente en Córdoba, sur de Sucre, nororiente de Magdalena y norte y sur de Cesar. Lluvias entre ligeras y moderadas son probables en Atlántico y en el centro y occidente de La Guajira”, se lee en el boletín.

Lea también: Gobierno actualiza reglas en reservas forestales y abre debate ambiental

Las lluvias en la plataforma marítima del Caribe serán moderadas a fuertes y persistirán en mayor medida en la zona suroccidental, incluidas áreas costeras. En cambio, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominarían las condiciones secas, con poca nubosidad. El instituto estima que se presentarán precipitaciones moderadas a fuertes a lo largo del día en la región Andina, particularmente en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima, así como en zonas puntuales de Caldas, Risaralda, Huila y Norte de Santander. En Quindío se esperan lluvias de menor intensidad.

Por otro lado, en el Pacífico se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado. Las lluvias más significativas, entre moderadas y localmente fuertes se concentrarán en el centro de Chocó, centro y oriente de Valle del Cauca, sur y oriente de Cauca y centro y oriente de Nariño. En el océano Pacífico predominarán condiciones relativamente secas, aunque no se descartan lluvias locales en el centro y norte del área marítima.

Le puede interesar: Así quedaron las nuevas tarifas de ingreso a los Parques Nacionales de Colombia en 2026

En la Orinoquía, comunicó el Ideam, se esperan lluvias moderadas a localmente fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, en el centro y occidente de Arauca, Casanare, norte y occidente de Meta y oriente de Vichada. Finalmente, en la Amazonia se prevé abundante nubosidad con posibles lluvias moderadas a fuertes en amplias zonas de Caquetá, Guaviare y Vaupés, así como en sectores puntuales de Putumayo, oriente y occidente de Guainía y norte y sur de Amazonas.

El pronóstico del tiempo en Bogotá y otras grandes ciudades

Durante esta madrugada, en Bogotá se registró cielo entre parcial a ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco y una temperatura mínima de 11 °C. Se estima que durante la mañana en la ciudad habrá cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, mientras que en la tarde estaría mayormente nublado con lluvias en amplios sectores.

Las precipitaciones más persistentes e intensas se presentarían en el norte y occidente de Bogotá, en localidades como Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Kennedy, Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme. Además, no se descarta actividad eléctrica atmosférica. La temperatura máxima estimada es de 20 °C. Para la noche se espera cielo mayormente nublado, con persistencia de lluvias en amplios sectores de la ciudad.

Lea también: Fase de Luna Nueva incrementará el nivel del mar en el Pacífico colombiano

Este es el pronóstico del Ideam para las principales ciudades:

Barranquilla: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque son probables lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en horas de la tarde. (Temperatura máxima estimada: 32 °C).

Cartagena: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias, principalmente de carácter ligero en las primeras horas de la jornada y nuevamente en la tarde. (Temperatura máxima estimada: 31 °C).

Medellín: Se esperan condiciones mayormente nubladas, con lloviznas y lluvias a diferentes horas; las más fuertes son probables al final de la tarde y durante la noche. (Temperatura máxima estimada: 24 °C).

Tunja: Cielo mayormente nublado, con lloviznas y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. (Temperatura máxima estimada: 18 °C).

Bucaramanga: Se estima cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias a diferentes horas del día. (Temperatura máxima estimada: 26 °C).

Cali: Condiciones mayormente nubladas, con posibles lloviznas y lluvias intermitentes durante la jornada. (Temperatura máxima estimada: 28 °C).

Del mismo modo, la entidad recordó que en el país se mantienen las alertas por inundaciones y/o crecientes súbitas. En su mayoría, están concentradas en el área hidrográfica de Magdalena-Cauca, donde están vigentes 19 alertas rojas, tres rojas puntuales, 48 naranjas y 33 amarillas. En el área del Caribe hay 16 rojas, 17 naranjas y 12 amarillas; en el Pacifico 12 rojas, 18 naranjas y dos amarillas; en el Orinoco tres naranjas y 13 amarillas; y en el Amazonas 12 amarillas.

Le puede interesar: El Pacífico se calienta bajo la superficie y abre la puerta a una nueva transición climática

Por deslizamientos, un total de 393 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De ellos, 69 municipios están en alerta roja, destacándose los departamentos de Chocó, con 19 municipios, Antioquia, con 11 municipios y Cauca, con 7 municipios.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜