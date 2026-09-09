Por primera vez registran un águila arpía en Valle del Cauca

El hallazgo tuvo lugar en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los Ríos San Cipriano y Escalerete en San Cipriano, Buenaventura. Hasta ese lugar llegaron Diego Fernando Mejía, Maribel Rivera, Crhistian Trejos, Leidi Johanna Hidalgo, Javier Roa y…

Un grupo de integrantes de la Red de Clubes de Observadores de Aves de Valle del Cauca, liderada por la corporación ambiental del departamento (CVC), logró observar, fotografiar y grabar por primera vez en el Valle un águila arpía (Harpia harpyja), una de las aves rapaces más grandes del mundo.

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El hallazgo tuvo lugar en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los Ríos San Cipriano y Escalerete en San Cipriano, Buenaventura. Hasta ese lugar llegaron Diego Fernando Mejía, Maribel Rivera, Crhistian Trejos, Leidi Johanna Hidalgo, Javier Roa y Alejandro Vera, fotógrafos de aves profesionales. Una de las integrantes del grupo vio una enorme ave sobrevolando el área. Inicialmente no la identificaron, pero aún así le tomaron fotos y videos.

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Diego Mejía cuenta que le enviaron las fotos a otros expertos, quienes determinaron que se trataba de un águila arpía. “Para nosotros, como pajareros que ya llevamos bastante tiempo en esto, fue como llegar al cielo con este hallazgo”, relató Mejía.

La felicidad tiene una razón particular: es la primera vez que esta especie es identificada en el Valle del Cauca. “La literatura sobre la distribución del águila arpía en Colombia ha reportado su presencia principalmente en regiones como el Chocó, la Amazonía y sectores de la Orinoquia”, explicó el biólogo de la CVC, Milton Reyes.

Por esto, según la autoridad ambiental, el registro constituye un aporte relevante para el conocimiento de la distribución de esta especie en el país y demuestra el valor de las áreas protegidas y los ecosistemas del departamento.

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“Confirmar la presencia del águila arpía en las selvas del Pacífico, en el Valle del Cauca, refleja el buen estado de conservación de este territorio, ya que esta especie requiere bosques maduros y extensos para cazar y mantenerse. Su supervivencia depende directamente de nuestro compromiso con la protección del ecosistema”, dijo Christian Trejos.

Águila arpía: la imponente ave de los bosques tropicales

Esta especie es considerada un depredador tope que se alimenta de presas de gran tamaño como osos hormigueros, perezosos y venados. Es una de las aves rapaces más grandes y poderosas del mundo. Puede alcanzar cerca de un metro de longitud y alrededor de dos metros de envergadura. Las hembras son considerablemente más grandes que los machos.

Según National Audubon Society, organización dedicada a la conservación de la naturaleza, las garras de esta ave son entre 10 y 12 centímetros, es decir que tienen el mismo tamaño que las garras de un oso grizzly, y con ellas puede levantar presas hasta de su propio peso.

Esta ave se encuentra en los bosques tropicales escasamente habitados de Centro y Suramérica. Prefiere alturas que alcanzan entre 600 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. En este entorno ubican espacios cercanos al suelo para poder cazar con mayor facilidad.

Son monógamas, es decir, solo tienen una pareja a lo largo de su vida. Viven entre 35 y 45 años, lo que significa que una pareja de águilas arpía puede permanecer junta de 25 a 30 años. En vez de migrar, cuenta Audubon, se quedan en un lugar y delimitan claramente su territorio.

Las parejas de arpías se reproducen cada dos o tres años y el proceso de incubación puede tomar hasta dos meses. Ambos participan, pero la mayoría del tiempo la hembra es la que permanece en el nido mientras el macho le trae alimento.

La CVC considera que su presencia puede convertirse en una oportunidad para seguir fortaleciendo el monitoreo de la biodiversidad y el conocimiento de las especies que habitan los bosques del Valle del Cauca.

Sin embargo, asimismo hacen un llamado a que cualquier visita para intentar observar la especie se realice con responsabilidad y respeto por el animal. “Siempre hay que cuidar la integridad del ave, sin perturbarla, para evitar que se aleje de este territorio”, recalcó Reyes.