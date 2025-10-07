¿Por qué el planeta se sintió más caliente en 2023? La respuesta está en el mar

Los científicos analizaron millones de simulaciones de modelos climáticos y hallaron que en el mar Céltico la probabilidad de que se repita un evento como el de 2023 aumentó del 3,8 % al 13,8 %, mientras que en el mar del Norte central pasó del 0,7 % al 9,8 %. (Aemet). EFE/ Salas Foto: EFE - Salas

En junio de 2023, los mares que rodean al Reino Unido (como el del Norte y el Céltico) registraron una ola de calor sin precedentes: durante más de dos semanas, las temperaturas se mantuvieron 2,9 °C por encima del promedio histórico para esa época. Aunque fue un fenómeno extremo, una nueva investigación concluye que ya no debería considerarse “inesperado”.

De manera más específica, el estudio, publicado en la revista Nature Communications Earth & Environment, fue realizado por la Universidad de Exeter, el Servicio Meteorológico del Reino Unido (Met Office) y el Centro de Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura (Cefas). Según los investigadores, el cambio climático ha incrementado drásticamente la probabilidad de que estas olas de calor marinas ocurran: de apenas 1 % o 2 % en los años noventa, a cerca del 10 % anual hoy.

“Las olas de calor marinas ya no son un riesgo futuro del cambio climático, sino un problema del presente”, le explicó al portal Phys.org el doctor Jamie Atkins, autor principal del estudio y, actualmente, investigador en la Universidad de Utrecht (Países bajos).

Los científicos analizaron millones de simulaciones de modelos climáticos y hallaron que en el mar Céltico la probabilidad de que se repita un evento como el de 2023 aumentó del 3,8 % al 13,8 %, mientras que en el mar del Norte central pasó del 0,7 % al 9,8 %.

Estas temperaturas anómalas alteraron el comportamiento del fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina, y podrían haber favorecido la proliferación de bacterias dañinas para los humanos. También se relacionan con las temperaturas récord y las fuertes lluvias registradas en las Islas Británicas ese verano.

“Los mares más cálidos liberan más calor y humedad, lo que alimenta temperaturas más altas y lluvias más intensas en tierra firme”, explicó Atkins.

En la discusión del estudio, los autores advierten que “la probabilidad de eventos como el de junio de 2023 ha crecido de forma no lineal en las últimas tres décadas”, lo que refleja cómo una tendencia lineal de calentamiento puede generar un aumento desproporcionado de eventos extremos. El trabajo subraya además que los niveles de calor registrados en 2023 “serán comunes hacia mediados de siglo” si las emisiones globales continúan bajo los escenarios más pesimistas.

Por ahora, los investigadores hacen una advertencia clara: “las olas de calor marinas sin precedentes ya son parte del clima actual” y los gobiernos y las industrias “deben integrar estos riesgos en la planificación marina y costera para fortalecer la resiliencia y mitigar sus impactos”.

