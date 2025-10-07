Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente

¿Por qué el planeta se sintió más caliente en 2023? La respuesta está en el mar

Un nuevo estudio publicado en la prestigiosa revista Nature muestra que el calentamiento global ha multiplicado por tres el riesgo de olas de calor en los mares del norte de Europa, como la que elevó en casi 3 °C las aguas en junio de 2023. Los expertos también advierten que la tendencia podría replicarse en el resto del mundo.

Redacción Ambiente
07 de octubre de 2025 - 08:28 p. m.
Los científicos analizaron millones de simulaciones de modelos climáticos y hallaron que en el mar Céltico la probabilidad de que se repita un evento como el de 2023 aumentó del 3,8 % al 13,8 %, mientras que en el mar del Norte central pasó del 0,7 % al 9,8 %. (Aemet). EFE/ Salas
Los científicos analizaron millones de simulaciones de modelos climáticos y hallaron que en el mar Céltico la probabilidad de que se repita un evento como el de 2023 aumentó del 3,8 % al 13,8 %, mientras que en el mar del Norte central pasó del 0,7 % al 9,8 %. (Aemet). EFE/ Salas
Foto: EFE - Salas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En junio de 2023, los mares que rodean al Reino Unido (como el del Norte y el Céltico) registraron una ola de calor sin precedentes: durante más de dos semanas, las temperaturas se mantuvieron 2,9 °C por encima del promedio histórico para esa época. Aunque fue un fenómeno extremo, una nueva investigación concluye que ya no debería considerarse “inesperado”.

De manera más específica, el estudio, publicado en la revista Nature Communications Earth & Environment, fue realizado por la Universidad de Exeter, el Servicio Meteorológico del Reino Unido (Met Office) y el Centro de Medio Ambiente, Pesca y Acuicultura (Cefas). Según los investigadores, el cambio climático ha incrementado drásticamente la probabilidad de que estas olas de calor marinas ocurran: de apenas 1 % o 2 % en los años noventa, a cerca del 10 % anual hoy.

Vínculos relacionados

Las energías renovables siguen creciendo en el mundo, pero el ritmo es insuficiente
¿Qué deberíamos comer para prevenir millones de muertes y ayudar al planeta?
Un nuevo problema obstaculizaría el tratado contra la contaminación por plásticos

“Las olas de calor marinas ya no son un riesgo futuro del cambio climático, sino un problema del presente”, le explicó al portal Phys.org el doctor Jamie Atkins, autor principal del estudio y, actualmente, investigador en la Universidad de Utrecht (Países bajos).

Los científicos analizaron millones de simulaciones de modelos climáticos y hallaron que en el mar Céltico la probabilidad de que se repita un evento como el de 2023 aumentó del 3,8 % al 13,8 %, mientras que en el mar del Norte central pasó del 0,7 % al 9,8 %.

Estas temperaturas anómalas alteraron el comportamiento del fitoplancton, base de la cadena alimentaria marina, y podrían haber favorecido la proliferación de bacterias dañinas para los humanos. También se relacionan con las temperaturas récord y las fuertes lluvias registradas en las Islas Británicas ese verano.

“Los mares más cálidos liberan más calor y humedad, lo que alimenta temperaturas más altas y lluvias más intensas en tierra firme”, explicó Atkins.

En la discusión del estudio, los autores advierten que “la probabilidad de eventos como el de junio de 2023 ha crecido de forma no lineal en las últimas tres décadas”, lo que refleja cómo una tendencia lineal de calentamiento puede generar un aumento desproporcionado de eventos extremos. El trabajo subraya además que los niveles de calor registrados en 2023 “serán comunes hacia mediados de siglo” si las emisiones globales continúan bajo los escenarios más pesimistas.

Por ahora, los investigadores hacen una advertencia clara: “las olas de calor marinas sin precedentes ya son parte del clima actual” y los gobiernos y las industrias “deben integrar estos riesgos en la planificación marina y costera para fortalecer la resiliencia y mitigar sus impactos”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias Colombia hoy

Mundo hoy

Colombia hoy

Ola de calor 2023

Ola de calor

Olas de calor en el mar

Calentamiento global hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.