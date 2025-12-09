Aliste la sombrilla: estas son las regiones en las que lloverá esta semana en Colombia

Este martes sería el día con mayor probabilidad de lluvias fuertes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En su más reciente pronóstico del clima, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) aseguró que para el comienzo de esta semana espera lluvias y abundante nubosidad en buena parte de las regiones Andina, Pacífica, Caribe y en la Amazonia.

Estas condiciones, añadió la entidad, se mantendrían durante los próximos días, especialmente en el piedemonte amazónico y en las regiones Pacífica, Andina, Amazónica y el sur de la Caribe.

En Bogotá, el IDEAM prevé que en los primeros días de la semana se presenten condiciones de nubosidad abundante y lluvias en las tardes. Este martes sería el día con mayor probabilidad de lluvias fuertes.

☔ Pronóstico del clima martes 9 de diciembre

De acuerdo con el IDEAM, durante las próximas horas se espera abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad en amplios sectores del país, principalmente en las regiones Caribe, Pacífica y Andina.

Las lluvias más intensas, con probabilidad de tormentas eléctricas sectorizadas, están previstas en Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío.

En otras regiones se esperan precipitaciones fuertes. Entre ellas están: Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Caquetá, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

El IDEAM también prevé acumulados significativos de precipitación cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, las regiones de La Mojana, El Catatumbo, el Eje Cafetero, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, los piedemontes llanero y amazónico, los golfos de Morrosquillo y Urabá, y en áreas marítimas del Caribe y Pacífico colombiano.

En cuanto a las lluvias de menor intensidad, se esperan que se presenten en zonas intermedias, así como en La Guajira, Arauca, Casanare y Vichada. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en el sector continental, mientras que en el área marítima podrían presentarse lluvias de variada intensidad.

☔ Pronóstico del clima miércoles 10 de diciembre

Para el miércoles, el IDEAM espera una disminución de la nubosidad y las lluvias en las regiones Caribe y Andina. En cuanto a las regiones Pacífica y Amazónica, persistirán las precipitaciones, junto con un incremento de lluvias en el oriente de la Orinoquía.

Las lluvias más fuertes durante este día se prevén en Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar, Córdoba, Santander, Antioquia, Risaralda, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá, Putumayo, Vichada, Amazonas, Guainía y Vaupés.

Para el mar Caribe colombiano, se proyectan precipitaciones significativas hacia el occidente, especialmente en el suroccidente cercano al golfo de Urabá. Finalmente, para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé abundante nubosidad y probabilidad de lluvias.

☔ Pronóstico del clima jueves 11 de diciembre

El IDEAM pronostica que para el jueves se presente abundante nubosidad al occidente y sur del país y, por esta razón, se espera que se registra abundante nubosidad, con un aumento de las precipitaciones en el sur de la región Caribe y norte de la región Andina.

Asimismo, persistirán las lluvias en las regiones Pacífica y Amazónica, mientras que en la Orinoquía se espera una disminución. En cuanto a los mayores acumulados de lluvia, el IDEAM estima que se presenten en sectores de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Bolívar, Sucre, Cesar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Amazonas y Vaupés.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina aumentaría la probabilidad de nubosidad abundante y lluvias, especialmente en el área marítima.

☔ Pronóstico del clima viernes 12 de diciembre

Finalmente, para el viernes se prevé un descenso de las precipitaciones en buena parte del territorio nacional, con tiempo seco en amplios sectores de las regiones Orinoquía y Amazonía.

En otras regiones, como la Pacífica, la Caribe y la Andina, persistirán precipitaciones importantes. Las lluvias más relevantes se pronostican en Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Córdoba, Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

Hacia el mar Caribe se proyectan precipitaciones significativas hacia el occidente, mientras que en el océano Pacífico podrían presentarse condiciones mayormente nubladas con lluvias persistentes, especialmente en las zonas norte y centro.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales, especialmente hacia el sur del archipiélago.

