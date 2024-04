¿Qué hacen los animales durante un eclipse? Este 8 de abril buscarán algunas pistas

Esta será una continuación de su estudio de 2017 en el Zoológico y Jardín Riverbanks en Columbia, Carolina del Sur, que estaba en el camino de la totalidad durante el eclipse solar de ese año. Foto: EFE - ADAM DAVIS

Este próximo 8 de abril un eclipse solar total proyectará sombra sobre los países de Norteamérica durante entre dos y cuatro minutos a mitad del día (aunque se podrá ver en algunas zonas de otros países como Colombia, como explicamos aquí). Adam Hartstone-Rose, profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, ha pasado meses preparándose para esos minutos. Hartstone-Rose viajará al zoológico de Fort Worth, en Texas, con un grupo de colegas y estudiantes para liderar un estudio sobre el comportamiento animal durante los eclipses.

Esta será una continuación de su estudio de 2017 en el Zoológico y Jardín Riverbanks en Columbia, Carolina del Sur, que estaba en el camino de la totalidad durante el eclipse solar de ese año. “Básicamente, en mi laboratorio estudiamos cómo se adaptan los animales para hacer lo que hacen”, dijo Hartstone-Rose, citado por la Universidad Estatal de Carolina del Norte. En respuesta a las preguntas del público sobre cómo reaccionarían los animales ante el eclipse solar de 2017, el personal del Zoológico y Jardín Riverbanks le pidió a Hartstone-Rose, que en ese momento era profesor de la Universidad de Carolina del Sur, que organizara un estudio. Entrenó, entonces, a un grupo de 40 investigadores y observaron exhibiciones de algunos animales.

“No pensé que íbamos a ver nada. No pensé que el eclipse fuera a ser genial. No pensé que los animales iban a tener ninguna reacción, porque las nubes pasan y ellos no reaccionan a eso”, dijo. “Estoy orgulloso de decir que estaba completamente equivocado en ambos aspectos. El eclipse fue asombroso y la mayoría de los animales hicieron cosas asombrosas”, dice. Por ejemplo, las tortugas galápagos, usualmente lentas, comenzaron a moverse más rápidamente y a aparearse; las jirafas comenzaron a correr y los simios siamang (Symphalangus syndactylus) tuvieron un patrón de vocalización diferente al que normalmente hacen.

De esta manera, la investigación ahora será una continuación de esa. Él y un equipo de unos 40 investigadores, incluidos tres estudiantes de doctorado, observarán animales durante los aproximadamente dos minutos que el Zoológico de Fort Worth. “Se ha requerido una gran cantidad de preparación, entre la coordinación con el zoológico y la capacitación de investigadores”, dijo Hartstone-Rose. “Curiosamente, tenemos un grupo de profesores de secundaria de Vancouver, Canadá, que vendrán a unirse a nosotros. Los he estado entrenando en comportamiento animal a través de Zoom durante algunos meses y serán nuestros principales observadores”, cuenta para la U. Estatal de Carolina del Norte.

Esta vez, los investigadores observarán una variedad más amplia de animales. “Vamos a observar algunos de los mismos animales, las mismas especies que la última vez (gorilas, jirafas y flamencos, por ejemplo), pero también observaremos a parientes cercanos de los animales originales que observamos. También otras especies de gibones, orangutanes y chimpancés pigmeos”. Estados Unidos no verá otro eclipse solar hasta 2044. Recuerde que si quiere observar el eclipse solar de este 8 de abril, mientras un experto de la Nasa responde las preguntas más usuales, puede entrar aquí (La transmisión, completamente en español, comenzará a la 1:30 p. m. hora del este de Estados Unidos).

