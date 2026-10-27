Récord con pinta de fracaso: el mundo superó los niveles de gases contaminantes en 2025

El registro sin precedentes no duró mucho. Hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó que en 2025 se superaron nuevamente los niveles máximos de concentración de varios gases contaminantes en la atmósfera. La radiografía sigue siendo muy similar a la de años anteriores: la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas, es la principal fuente de generación de esos contaminantes. Sin embargo, otros sectores como la agricultura y la ganadería también contribuyen considerablemente a que año a año se rompa este récord.

El dióxido de carbono (CO2), el gas contaminante que más se emite en el mundo, registró una concentración promedio de 426,8 partes por millón (ppm) durante 2025. Aunque esto representa un incremento del 0,6 % con respecto al récord del año anterior, al revisar los datos a largo plazo, esta cifra ha incrementado un 153 % si se compara con los niveles reportados en 1750, en la era preindustrial. Como se sabe, esa situación tiene serias consecuencias en la vida de todos, pues los gases de efecto invernadero contribuyen al incremento acelerado de la temperatura global, desencadenando efectos en áreas como la salud y la economía.

“Otro año, otro nuevo récord. Los gases de efecto invernadero están atrapando una cantidad de calor sin precedentes en la atmósfera, lo que genera energía para fenómenos meteorológicos más extremos y los riesgos asociados para nuestras economías y sociedades. Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y se prevé que esta tendencia continúe. El CO₂ tiene una vida útil muy larga, por lo que afectará al clima global no solo durante años, sino durante décadas e incluso siglos”, dijo Ko Barrett, vicesecretario general de la OMM, en la presentación del informe.

La primera vez que la Organización Meteorológica Mundial publicó el Boletín de Gases de Efecto Invernadero, en 2004, la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre era de 377,5 ppm, alrededor de 50 unidades menos que las registradas en 2025. Es el responsable de dos tercios de la contaminación atmosférica en la Tierra, pero su incremento varía año a año.

Entre 2024 y 2025, por ejemplo, aumentó 2,8 ppm. Sin embargo, entre 2023 y 2024 se registró un crecimiento sin precedentes, que superó los 3,5 ppm. “La tasa de crecimiento más moderada entre 2024 y 2025 refleja la recuperación de los sumideros de carbono terrestres y la reducción de las emisiones de carbono por incendios en 2025 tras el fuerte fenómeno de El Niño de 2023/2024, que redujo la eficiencia de la biosfera debido a una mayor sequía, una vegetación más seca y un mayor número de incendios forestales”, señaló Oksana Tarasova, oficial científica sénior de la OMM, en el boletín.

El rol de los ecosistemas es crucial en la cantidad de CO2 que llega a la atmósfera. El informe estima que al menos la mitad de todas las emisiones de este gas en el mundo son capturadas por páramos, bosques, humedales y océanos. Lo que no logran capturar estos lugares, conocidos como “sumideros de carbono”, va directamente a la capa que rodea la Tierra.

La capacidad de los ecosistemas para capturar el CO2 se ve afectada por los incendios forestales, la deforestación y la degradación ambiental. Solo en 2025, de acuerdo con el último informe de Global Forest Watch, el mundo perdió 4,3 millones de hectáreas de bosques tropicales, lo que representa la pérdida de 11 canchas de fútbol cada minuto durante un año. Como contamos en un artículo de abril, los incendios son una causa cada vez más importante en esa reducción de los bosques.

Pero el CO2 no es el único gas contaminante que acelera el cambio climático. El informe de la OMM también detalla lo que ocurre anualmente con el metano, cuyo período de vida es más corto que el del dióxido de carbono, pero aun así logra representar el 16 % del efecto de calentamiento de la atmósfera en la Tierra. La concentración de metano ha incrementado en un 267 % en comparación con los niveles de 1750, impulsada principalmente por “la ganadería, el cultivo de arroz, la explotación de combustibles fósiles, los vertederos y la quema de biomasa”, según la medición.

La tercera fuente de contaminación por gases de efecto invernadero es el óxido nitroso, que proviene principalmente de procesos como la quema de biomasa, el uso de fertilizantes y algunas industrias. En 2025, dice el informe, “la concentración media mundial de óxido nitroso alcanzó los 339,1 partes por mil millones (ppb) en 2025, un 126 % más que en 1750”.

Las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) han sido claras sobre esta problemática: el mundo necesita reducir al menos a la mitad la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera para 2030. Lograrlo requiere una aceleración de la transición energética para incorporar más energías renovables, disminuir la quema de combustibles fósiles y reducir el impacto de otros sectores, como la agricultura y la ganadería. Sin embargo, el informe de la OMM también recuerda que esta no es una solución mágica.

El panorama con la transición energética

Las recomendaciones sobre el incremento del uso de energías renovables, como la que se produce gracias al sol o al viento, ha calado con fuerza en una parte importante del mundo. A pesar de que los combustibles fósiles aún son la principal fuente de generación de energía en el mundo, las renovables van en camino a duplicar su capacidad para 2030, como contamos en una publicación de 2025.

A pesar de esto, el ritmo al que están avanzando no es suficiente para lograr la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La recomendación de los científicos del IPCC es que estas fuentes de energía se tripliquen para ese mismo año, por lo que se requiere acelerar la entrada de proyectos como los que se desarrollan en La Guajira, en Colombia.

Pero la aceleración de la transición energética también trae un reto, como detalla el informe de la OMM. La distribución de energía, sin importar si es renovable o no, requiere de un gas llamado hexafluoruro de azufre (SF₆). Este se utiliza para prevenir las chispas en las líneas de transmisión eléctrica, pero también es considerado un gas de efecto invernadero. Aunque su presencia en la atmósfera no representa hoy un impacto tan importante como el de el CO2 o el metano, ha aumentado sostenidamente durante las últimas tres décadas, coincidiendo con la expansión de la electrificación en el mundo, de acuerdo con el informe.

El otro desafío está en el uso del hidrógeno para almacenar energía. Aunque no se trata de un gas de efecto invernadero, “su fuga a la atmósfera desde las instalaciones de producción, los gasoductos, los tanques de almacenamiento y las pilas de combustible genera una creciente preocupación”, señala el boletín de la OMM. Entre 2010 y 2024 se registró un incremento del 5,3 % en la concentración de hidrógeno en la atmósfera.

El programa de Vigilancia de la Atmósfera Global (GAW) de la OMM, que elabora año a año el reporte de gases de efecto invernadero en la atmósfera, asegura que seguirá de cerca el crecimiento de estos gases asociados a la transición energética, con el fin de evidenciar cambios en sus concentraciones y tomar decisiones oportunas que prevengan su acumulación en la atmósfera hacia el futuro.

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