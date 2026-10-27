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Récord con pinta de fracaso: el mundo superó los niveles de gases contaminantes en 2025

La Organización Meteorológica Mundial publicó hoy el nuevo reporte de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra. La quema de combustibles fósiles, la agricultura y la ganadería siguen teniendo un rol clave en la concentración de estos contaminantes que aceleran el calentamiento del planeta y el cambio climático.

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Andrés Mauricio Díaz Páez
Andrés Mauricio Díaz Páez
Imagen de referencia. La quema de combustibles fósiles es uno de los responsables de las emisiones.
Imagen de referencia. La quema de combustibles fósiles es uno de los responsables de las emisiones.
Foto: EFE - HARISH TYAGI

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En 2024, las organizaciones encargadas de medir la temperatura global hicieron una alerta que ocupó los titulares de los medios en todo el mundo: fue el año más caluroso registrado desde que se monitorea el clima en el planeta, superando en más de 1,5 °C el promedio de temperatura que se vivió durante la época preindustrial, en 1750. Ese año, el mundo también estableció un récord relacionado con el cambio climático: el de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra.

El registro sin precedentes no duró mucho. Hoy…

Andrés Mauricio Díaz Páez

Por Andrés Mauricio Díaz Páez

Periodista y politólogo enfocado en temas ambientales, transición energética y educación. diazporlanoche amdiaz@elespectador.com
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Comentarios
  • Felipe(94028)Hace 2 minutos
    Entre China, EE.UU., India y Rusia, emiten el 55% del total de gases de efecto invernadero del planeta y son precisamente los que no piensan mover un dedo para evitarlo. Colombia emite el 0,5%. Mejor reclamar a Xi Jinping, Trump, Modi o Putoin, que crearnos aquí mala conciencia por un daño que no producimos.
  • LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)Hace 1 hora
    Sí, el titular puede ser mejor logrado y más claro. No se entiende el papel del hidrógeno en el calentamiento global. Algo para agregar es que entran en funcionamiento generadores solares, pero estos cubren el aumento de la demanda eléctrica, no reemplazan las generadoras antiguas, además, las plantas solares generan calentamiento en la superficie donde se encuentran por lo que si bien son el menor mal, no son inocuas, hay que seguir evolucionando para evitar este efecto contrario.
  • Alejandro(44129)Hace 2 horas
    "Récord con pinta de fracaso" es un titular tan informal para una situación tan grave. Tal vez un titular en El Espectador debería escoger mejor sus palabras: no es un "récord con pinta de fracaso", es una devastación lo que describe la noticia
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