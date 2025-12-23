Registran el apareamiento de una pareja de osos andinos en San Agustín, Huila

Los individuos han sido monitoreados desde 2018 dentro del Parque Natural Regional (PNR) Corredor Biológico Guácharos-Puracé. Foto: CAM

En el municipio de San Agustín, en Huila, se registró, por medio de cámaras trampa, el apareamiento de una pareja de osos andinos (Tremarctos ornatus). Este comportamiento reproductivo, de acuerdo con Katherine Arenas, bióloga de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), confirma, además de la presencia permanente de la especie en el territorio, la funcionalidad ecológica del área como sitio de reproducción.

Julderth Alberto Acuña Ayala, miembro del grupo de monitoreo de fauna silvestre Serankwa, explicó que se trata dos osos andinos que habitan el sur del departamento del Huila, a los cuales la comunidad ya les ha dado nombres: al oso macho lo llaman “Panqui” y a la hembra “Serankwa”. Ambos individuos, agregó Acuña, ha sido monitoreada de manera continua desde 2018 dentro del Parque Natural Regional (PNR) Corredor Biológico Guácharos-Puracé.

Hasta el momento, el equipo ha registrado tres eventos de apareamiento de la especie en un punto en específico: un árbol al que denominan el “Rascadero”, ubicado en el (PNR) Corredor Biológico Guácharos-Puracé, en la Reserva Natural Sociedad Civil La Loma del Toro Pao, en un sector conocido como El Portal del Oso.

Los tres hechos reportados han ocurrido entre machos y hembras diferentes, lo cual evidencia la participación de distintos individuos reproductivos dentro de la población observada, según la bióloga Arenas. “Este patrón sugiere una dinámica reproductiva activa, con intercambio genético entre varios ejemplares, lo cual es un indicador positivo del estado de conservación, la conectividad del hábitat y la viabilidad poblacional de la especie en el territorio”, dijo.

Monitoreo comunitario

La más reciente observación se realizó en el marco de las actividades de seguimiento y monitoreo de fauna silvestre del grupo Serankwa, con apoyo de la CAM. Usando cámaras trampa como herramientas de monitoreo no invasivas, el equipo ha podido recopilar información sin alterar el comportamiento natural del oso andino.

Para Arenas, el registro es el “resultado del trabajo continuo de observación y compromiso comunitario que representa no solo un avance para la investigación, sino también un mensaje de aliento frente a los esfuerzos de conservación del oso andino en el sur del país”.

En el departamento del Huila, según la CAM, los monitoreos comunitarios han permitido reportar a la especie en los municipios de Acevedo, Algeciras, Garzón, Gigante, Íquira, Isnos, La Argentina, La Plata, Neiva, Palestina, Pitalito, Rivera, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, Suaza, Teruel y Tello.

El también llamado oso de anteojos es una de las ocho especies focales priorizadas en el departamento del Huila debido a su papel clave en el equilibrio de los ecosistemas andinos. El animal, subraya la CAM, es un indicador del estado de los bosques, pues requiere grandes extensiones de hábitat para su supervivencia. Los municipios en los que se ha registrado cumplirían con los requerimientos biológicos de la especie.

