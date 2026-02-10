Redescubren especie endémica de planta que se creía extinta desde hace más de 135 años

Durante 135 años, la planta Passiflora clypeophylla se mantuvo resguardada entre los escarpados acantilados de la comunidad Rubel Cruz. Foto: Jay Kuethe

La planta Passiflora clypeophylla, una especie endémica de Guatemala, fue redescubierta por un grupo de científicos tras haber sido considerada extinta por más de un siglo. Así lo confirmó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

De acuerdo con la entidad, la especie se habría mantenido resguardada durante todo este tiempo en los escarpados acantilados de la comunidad Rubel Cruz, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala.

La primera descripción de esta planta se realizó en 1891, a partir del análisis de un espécimen recolectado por John Donnell Smith, botánico estadounidense, quien en ese momento la catalogó como “una novedad taxonómica”.

La UICN explica en un comunicado que, durante varios años, ese fue el único espécimen conocido de la especie. Con el paso del tiempo, sus hojas y flores se deterioraron y, “ante la ausencia de nuevo material de herbario, el taxón pasó a considerarse un nomen dubium (nombre dudoso)“. Esto se atribuyó, según la entidad, al daño sufrido durante o después de la recolección original de 1889 y su posterior almacenamiento.

Tras una serie de intentos fallidos por redescubrir la especie, finalmente fue catalogada como extinta. La razón principal, señala la UICN, es que no existía ningún ejemplar vivo, ya fuera in situ, preservado o fuera de su hábitat natural.

Sin embargo, Jay Kuethe, investigador de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, se llevó una sorpresa tras una expedición que organizó en 2024 a Guatemala. El objetivo principal del viaje era llegar hasta el cañón donde se había registrado la especie y profundizar en el estudio de otras plantas del género Passiflora.

Durante la expedición, el investigador contó con el apoyo de la UICN, que brindó orientación técnica, especialmente sobre los sitios a visitar y sus condiciones naturales y sociales. Además, según explicó la entidad, “facilitaron el intercambio con otros botánicos y la gestión necesaria para que los especímenes recolectados fueran recibidos en el herbario del Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) de la Universidad de San Carlos (USAC)”.

Aun con ese respaldo, llegar al terreno no fue una tarea sencilla. Por un lado, la compleja topografía de la región, y por otro, la necesidad de contar con el permiso y el acompañamiento del Pueblo Indígena Maya Q’eqchi’, para ingresar a la comunidad de Rubel Cruz.

Tras una serie de gestiones y acuerdos, el equipo obtuvo autorización para realizar visitas al bosque interior. “Dadas las circunstancias, esta exploración se considera uno de los primeros descensos de personas no Q’eqchi’ al cañón de la Barranca Rubel Cruz con fines botánicos en los últimos 135 años”, comenta la UICN en su comunicado.

Fue solo hasta el miércoles 21 de febrero de 2024 cuando el grupo logró descender al cañón y hallar un ejemplar de la especie. “Significó mucho para mí haber redescubierto esta especie, especialmente si se tiene en cuenta que hubo cinco intentos previos, uno de ellos liderado por mí, todos sin éxito”, asegura Kuethe.

Esta misión permitió la recolección de un nuevo material de herbario de Passiflora clypeophylla, además de numerosas fotografías, notas de campo y mediciones, que ahora permiten mejorar y actualizar la descripción original de la especie.

