Restauración de tierras avanza lento: solo se cumple el 10 % de lo comprometido por países

Un reciente análisis de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reveló que más de 124 millones de hectáreas se encuentran en proceso de restauración. Foto: Felipe Villegas - Instituto Humboldt

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Cientos de países alrededor del mundo se han comprometido a restaurar 1.200 millones de hectáreas en el marco de diferentes escenarios multilaterales ambientales, como las metas que se plantearon para reducir la pérdida de biodiversidad a nivel mundial (Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal del Convenio sobre la Diversidad Biológica) o los compromisos para hacerle frente al cambio climático (las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

Un reciente análisis de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reveló que más de 124 millones de hectáreas se encuentran en proceso de restauración, rehabilitación o gestión mejorada en todo el mundo. Para hacerse una idea, esto es poco más que todo el territorio continental de Colombia.

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Sin embargo, los hallazgos presentados por la UICN demuestran que, si bien la restauración está avanzando a nivel mundial, “representa tan solo el 10,4 % de los compromisos adquiridos por los países en virtud de acuerdos internacionales clave”.

El análisis, explicó la organización, se trata de la primera síntesis global comparable y estructurada de los esfuerzos de restauración, “abordando una brecha crucial entre los compromisos y los resultados medibles”.

Al respecto, Grethel Aguilar, directora general de la UICN, señaló que “los ecosistemas saludables son la base de nuestras vidas y economías. Nos proporcionan el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que consumimos y los recursos de los que todos dependemos. La restauración no es solo una solución ambiental, sino una de las inversiones más inteligentes que podemos realizar”.

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En ese sentido, la costarricense agregó que “la recuperación de pastizales y tierras de cultivo devuelve la productividad a suelos degradados, lo que contribuye a la seguridad alimentaria y al sustento de las comunidades rurales. La restauración de ecosistemas degradados fortalece la resiliencia climática y aborda la pérdida de biodiversidad, a la vez que genera importantes beneficios económicos y ambientales”.

Al desagregar las cifras, tres regiones dominan los esfuerzos de restauración, representando en conjunto el 80 % de la superficie terrestre sometida a restauración, rehabilitación y gestión mejorada, lo que evidencia un progreso desigual en todo el planeta.

En primer lugar se encuentra Asia Oriental, con el 31 % de la superficie total restaurada. Le sigue Asia Meridional, con el 30 %, mientras que África Subsahariana completa el top tres, con el 19 %.

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“La restauración ya está echando raíces en todo el mundo, demostrando lo que es posible. Ahora tenemos la oportunidad de aprovechar este impulso y ampliar las acciones para poder cumplir con los compromisos globales existentes de restaurar más de mil millones de hectáreas de tierras degradadas para 2030 y brindar beneficios duraderos para las personas y la naturaleza”, agregó Aguilar.

Mientras tanto, Yasmin Fouad, secretaria ejecutiva de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), concluyó que “en última instancia, la restauración se juzgará no por las hectáreas prometidas, sino por las hectáreas restauradas y por el impacto que esto tenga en las personas, sus medios de subsistencia y su resiliencia”.

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