Para lo que queda del día, el pronóstico del Ideam dice que se espera una disminución en las lluvias con…

Durante el martes, 13 de octubre, y las primeras horas del miércoles, 14, Colombia ha registrado abundantes lluvias en diferentes sectores. De acuerdo con el Ideam, recientemente ha habido lluvias entre moderadas y fuertes con tormentas eléctricas dispersas en amplias áreas marítimas en inmediaciones de los cayos del norte del archipiélago de San Andrés, partes del Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta, Vichada, entre otros departamentos.

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¿Seguirá lloviendo en Colombia? Esto dice el pronóstico del Ideam para este miércoles

Para lo que queda del día, el pronóstico del Ideam dice que se espera una disminución en las lluvias con respecto al día anterior, y en varias regiones se espera predominio de tiempo durante la mañana.

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Sin embargo, no se descartan lluvias a lo largo de la jornada. En el Caribe, por ejemplo, el Ideam dice se prevén probables lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas sobre el área marítima del Caribe occidental en inmediaciones de los cayos del norte y del área insular del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

También es posible que llueva en sectores del centro y sur de La Guajira, nororiente de Magdalena en inmediaciones de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, norte y sur de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba en inmediaciones de la región de La Mojana.

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En el Pacífico también se prevé lluvias entre moderadas y fuertes durante la tarde, noche y madrugada. Las más probables se esperan en áreas del oriente y sur de Chocó, norte, occidente, centro, sur y oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el caso de la región Andina, el pronostico del tiempo del Ideam indica que tras una mañana con predominio de tiempo seco, es posible que en la tarde, noche y madrugada se registren lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en amplias áreas del norte, occidente, centro, sur y oriente de Norte de Santander (en inmediaciones de la región de El Catatumbo), Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca.

Para la Orinoquía y Amazonía el pronostico es el mismo, pero las lluvias se concentrarían en Arauca, Casanare, Meta, Vichada, inmediaciones del piedemonte Llanero; y Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.



Pronóstico en Bogotá

El Ideam también informó que para el caso de la capital colombiana, en la mañana se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco en gran parte de la ciudad. No obstante, son probables lluvias ligeras y dispersas, especialmente en el sur de la ciudad.

En la tarde, se prevé cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas con probabilidad de actividad eléctrica, principalmente en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Chapinero y Kennedy, y una temperatura máxima estimada de 21 °C.

Para la noche, se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el occidente de la ciudad, afectando especialmente a las localidades de Suba, Usaquén, Engativá y Fontibón.

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