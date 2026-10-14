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Hay lluvias, pero con El Niño no vienen días fáciles para el río Magdalena

Desde mediados de agosto, comunidades pesqueras y el Ideam han alertado por el bajo nivel del río Magdalena y el Cauca en varios tramos. Aunque la situación ha mejorado en la cuenca alta y media, hay seis tramos en la cuenca baja en los que persisten los niveles bajos. Mientras se prevé que noviembre y diciembre sean los meses más críticos, los pescadores denuncian que el gobierno no se ha reunido con ellos.

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César Leonardo Giraldo Zuluaga
César Leonardo Giraldo Zuluaga
Río Magdalena.
La región del Bajo Magdalena ha sido la más afectada en los últimos meses, pues persisten niveles bajos en seis tramos. / Gustavo Torrijos

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“El río está seco y sigue mermando”, dice desde Pinillos (Bolívar) Víctor Gómez, pescador y agricultor de este municipio a orillas del Magdalena y a poco menos de cinco kilómetros del punto donde este y el Cauca se encuentran. Las ciénagas también se están secando. En zonas donde el agua antes alcanzaba entre cuatro y cinco metros, ahora no supera el metro de altura, dice el habitante de La Mojana, una región que alberga un complejo entramado de más de 500.000 hectáreas de humedales.

El municipio de Gómez, en el sur de Bolívar, es uno de los…

César Leonardo Giraldo Zuluaga

Por César Leonardo Giraldo Zuluaga

cgiraldo@elespectador.com
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