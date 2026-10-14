Hay lluvias, pero con El Niño no vienen días fáciles para el río Magdalena

“El río está seco y sigue mermando”, dice desde Pinillos (Bolívar) Víctor Gómez, pescador y agricultor de este municipio a orillas del Magdalena y a poco menos de cinco kilómetros del punto donde este y el Cauca se encuentran. Las ciénagas también se están secando. En zonas donde el agua antes alcanzaba entre cuatro y cinco metros, ahora no supera el metro de altura, dice el habitante de La Mojana, una región que alberga un complejo entramado de más de 500.000 hectáreas de humedales.

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El municipio de Gómez, en el sur de Bolívar, es uno de los seis tramos del río Magdalena en el que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lleva dos meses reportando niveles bajos, que “pueden generar restricciones para navegabilidad, captación de agua para acueductos, actividades de pesca, entre otros”.

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Por estas condiciones, Gómez define la situación que viven desde hace dos meses como “bastante crítica”. Al hecho de que los pescadores no están logrando pescar “ni para el consumo de ellos mismos”, el líder social de Pinillos agrega que los cultivos se están dañando e incluso los ganaderos están teniendo problemas, pues “el agua se está perdiendo”.

Omar Guarín Villazón, director ejecutivo de la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia (Comenalpac), utiliza las mismas palabras para describir la situación que le han relatado desde otras regiones del país, como el Bajo Cauca y Huila, en los últimos meses.

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Aunque la situación ha cambiado desde mediados de agosto, cuando el Ideam publicó una alerta por los bajos niveles en 20 puntos del área hidrográfica Magdalena-Cauca, que abarcaba incluso los departamentos de Tolima y Risaralda, el panorama, con corte al 13 de octubre, seguía mostrando que seis tramos del Bajo Magdalena todavía presentaban niveles bajos: desde Puerto Wilches, en Santander, hasta Calamar, en Bolívar, en el delta del río.

La situación, sobre todo en la parte alta y media de la cuenca Magdalena-Cauca, ha mostrado una leve recuperación en las últimas dos semanas por efecto de las lluvias que se han presentado en diferentes sectores, explica Fabio Bernal, subdirector de Hidrología del Ideam. Como explicó este Instituto a inicios de este mes, el país atraviesa actualmente la segunda temporada de más lluvias, que irá desde finales de septiembre y alcanzará sus mayores probabilidades de precipitación entre octubre y noviembre, principalmente en las regiones Andina y Caribe.

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Estas lluvias, complementa Bernal, generarán crecientes de forma intermitente en cuencas pequeñas y un aumento progresivo en cuencas más grandes, pero “dentro del rango de valores bajos a medios en los próximos meses”. Por eso, continúa el funcionario, se espera que en los próximos días los niveles empiecen a aumentar en la parte baja de la cuenca, en la región donde habita Gómez.

¿Qué viene con El Niño?

El jueves 8 de octubre, el Ideam confirmó que se cumplieron las condiciones técnicas para la declaratoria oficial del fenómeno de El Niño en Colombia. Ese mismo día, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) aseguró que sus previsiones indican una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027, “lo que podría convertirlo en uno de los más intensos desde, al menos, 1950”, según la secretaria general de la agencia, Celeste Saulo.

Lo que se espera en los próximos meses, dice Bernal, es un efecto sobre el volumen total de precipitaciones. “Eso quiere decir que, aunque es natural que se presenten más lluvias en estos meses por condiciones de procesos atmosféricos que son característicos, los volúmenes no van a ser los mismos de las condiciones promedio y, por tanto, si bien puede haber una recuperación, muchos de los cauces no van a alcanzar a estar por mucho tiempo en el rango de valores medios”, apunta el subdirector de Hidrología del Ideam.

Si bien Bernal no puede anticiparse sobre lo que puede pasar en los próximos meses, advierte que el Ideam cuenta con un informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo, que sirve para aproximarse a las condiciones que se vivirán. En el más reciente, publicado el 18 de septiembre, el Instituto señalaba que en las regiones Caribe y Andina podrían presentarse disminuciones en las precipitaciones entre el 10 y el 50 % durante octubre.

Como puede ver en el mapa que acompaña este texto, para noviembre, las reducciones en las lluvias podrán oscilar entre el 10 y el 20 % en el Caribe, con porcentajes cercanos al 60 % en departamentos como La Guajira, y entre el 10 y el 40 % en la región Andina. En diciembre, el mes “más crítico” en lo que respecta a lluvias, según el mismo Ideam, las reducciones podrían ser entre el 70 y el 80 % en el Caribe, y entre el 60 y el 80 % en la Andina.

Previendo que los próximos meses van a ser críticos, Guarín, director ejecutivo de Comenalpac, le envió una carta al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, solicitando una reunión para planear un plan de choque para los pescadores artesanales frente a El Niño. La respuesta, como conoció El Espectador, fue que la reunión podría adelantarse en la próxima sesión de la Mesa Nacional Integral Permanente de Pesca, programada para entre el 10 y el 12 de noviembre.

Para Guarín, la reunión llegará tarde, teniendo en cuenta que el sector quería presentar las dificultades que han padecido en los últimos meses —que incluyen una reducción en la pesca de hasta el 92 %, según el directivo de los pescadores artesanales—, así como trazar un plan de choque para los meses más críticos.

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Desde Pinillos, el municipio de Bolívar, el pescador y agricultor Gómez denuncia, de manera similar, que ninguna autoridad se ha acercado para presentar planes o programas que les permitan enfrentar los bajos niveles del río Magdalena.

De acuerdo con el Ideam, para el periodo de enero a marzo de 2027, “las predicciones muestran una transición desde condiciones predominantemente deficitarias en enero hacia una mayor presencia de precipitación por encima de lo normal durante febrero y marzo”. Sin embargo, el mismo Instituto advierte que, debido al horizonte de predicción, “esta señal es preliminar y está sujeta a actualización mensual”.

Las previsiones de la OMM, por su parte, indican una probabilidad cercana al 100 % de que el fenómeno de El Niño persista hasta febrero de 2027.

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