¿Seguirán las lluvias? Este es el pronóstico del Ideam para el 10 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señaló en su más reciente boletín que, durante las últimas horas, en gran parte del territorio nacional se ha presentado abundante nubosidad, con predominio de condiciones secas. No obstante, la entidad indicó que se han registrado lluvias de variada intensidad en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia.

Según el Ideam, las lluvias más intensas, acompañadas de tormentas eléctricas sectorizadas, se han presentado en el litoral Pacífico colombiano y en áreas del sur de Chocó y Vaupés; así como en zonas del Cauca y Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda y Amazonas.

En otros departamentos se han reportado precipitaciones de menor intensidad, entre ellos La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Caquetá.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam informó que se ha mantenido un cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo 10 de febrero

De acuerdo con el Ideam, durante las próximas horas se prevé abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia.

Los mayores acumulados de precipitación, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas, se esperan en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Boyacá.

En cuanto a las lluvias de menor intensidad, se pronostican en algunos de los departamentos ya mencionados y también en Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico, Norte de Santander, Cundinamarca, Arauca, Meta, Tolima, Huila, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

El Ideam también advierte acumulados significativos de lluvia en la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, el golfo de Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo, así como en el área marítima del Caribe y del Pacífico colombiano.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias intermitentes de moderada intensidad, principalmente sobre el área marítima.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

En Bogotá, durante las horas de la mañana se esperan condiciones secas con cielo mayormente nublado. Para las horas de la tarde, se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, la entidad prevé probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas en la ciudad.

La temperatura máxima estimada es de 20°Celsius. Finalmente, durante la noche son previstas condiciones secas en gran parte de la ciudad; no obstante, se esperan probables lluvias entre ligeras y moderadas al norte y occidente de la ciudad.

☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

🌦 Barranquilla: Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, probables lloviznas sectorizadas durante la tarde y noche (T. máx.: 33 °C).

🌦 Cartagena: Cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, probables lloviznas sectorizadas durante la tarde y noche (T. máx.: 32 °C).

🌦 Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias de variada intensidad. Especialmente, durante la tarde y noche (T. máx.: 27 °C).

🌦Tunja: Se espera cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco (T. máx.: 18 °C).

🌦 Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se esperan probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas. Especialmente, durante la tarde y noche (T. máx.: 28 °C).

🌦 Cali: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias de variada intensidad. Especialmente, durante la tarde y noche (T. máx.: 28 °C).

☔ Otras alertas del Ideam

🔥Alertas por incendios: En total, 65 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía. De estos, 16 municipios están en alerta roja, destacándose Casanare, con 6 municipios; Boyacá, con 3 municipios; y Meta, con 2 municipios.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 402 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia. De estos, 59 municipios están en alerta roja, destacándose Chocó, con 13 municipios; Cauca, con 11 municipios; Antioquia y Huila, con 6 municipios.

☔Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: siete rojas, cuatro rojas puntuales, cuarenta y un naranjas y cincuenta y siete amarillas; Caribe: ocho rojas, dieciocho naranjas y once amarillas; Pacifico: nueve rojas, veintiún naranjas y dos amarillas; Amazonas: trece amarillas.

🌊Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Se mantuvieron dos alertas amarillas por viento y oleaje sobre el litoral Caribe colombiano norte y sur. Se escalaron a alertas naranjas por viento y oleaje sobre el litoral Caribe colombiano centro y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se estableció alerta amarilla por tiempo lluvioso sobre el litoral Caribe colombiano sur.

• Pacífico colombiano: Se mantuvieron las dos alertas amarillas por viento y oleaje sobre la cuenca del Pacífico colombiano norte y sur. Se mantuvieron las tres alertas amarillas por tiempo lluvioso sobre la cuenca del Pacífico colombiano.

