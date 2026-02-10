Renunció Juan Acevedo Rocha, presidente encargado de la hidroeléctrica Urrá

La Hidroeléctrica de Urrá S.A. está ubicada en Tierralta (Córdoba). Foto: CVS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Juan Acevedo Rocha, quien se venía desempeñando como primer suplente del presidente de la Hidroeléctrica de Urrá S.A., ubicada en Tierralta (Córdoba), presentó su carta de renuncia a ese cargo. La decisión, sin embargo, no implica su salida de la empresa.

(Lea: Hidroituango responde y califica de “desinformadas” las críticas del presidente Petro)

La renuncia fue solicitada directamente por Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, y tiene fecha del 10 de febrero. Precisamente hoy está prevista una reunión de la junta directiva de la empresa, en la que se definirá el futuro de Acevedo Rocha, quien asumió el cargo el 28 de mayo de 2025.

En su carta, Acevedo Rocha señaló que su decisión responde a una reflexión personal, institucional y ética, y explicó que su salida busca evitar que su permanencia en el cargo desvíe la atención de la emergencia y afecte la estabilidad de la empresa.

También indicó que no pretende polemizar ni confrontar al presidente Gustavo Petro, y que considera “que lo más responsable es apartarme del encargo y permitir que la empresa continúe su labor sin que mi nombre se convierta en un elemento adicional de controversia”.

(Puede leer: La ANLA ordena un procedimiento sancionatorio a la empresa que opera la represa de Urrá)

La renuncia se da en medio de una creciente presión institucional sobre la hidroeléctrica. El lunes 9 de febrero, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad Urrá S.A. E.S.P., operadora de la represa de Urrá, por su posible implicación en la emergencia por lluvias que atraviesa Córdoba.

Irene Vélez Torres, directora de la ANLA, aseguró que, tras declararse la emergencia, ordenó una visita técnica a la zona, en la que se identificó que cientos de familias que perdieron sus viviendas y medios de subsistencia no fueron notificadas oportunamente, y que varias de ellas permanecen en albergues con condiciones inadecuadas.

(Le puede interesar: Semana con lluvias y algunos respiros: este es el pronóstico del Ideam)

La entidad también señaló que, desde 2020 y hasta la fecha, ha monitoreado los componentes hidrológicos e hidráulicos del embalse de Urrá I y que, como resultado de ese seguimiento, se ha registrado de manera recurrente el sobrepaso de las reglas de operación del embalse.

A este escenario se suma que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) inició durante el fin de semana una visita de inspección a la hidroeléctrica para recopilar información sobre la operación del proyecto, los recientes vertimientos de agua y los precios de oferta en la bolsa de energía.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro pidió públicamente la renuncia del gerente de Urrá, a través de su cuenta en X, y cuestionó la operación de la hidroeléctrica, cuyo embalse registra niveles elevados. El mandatario también criticó que, pese a esa situación, el sistema energético esté recurriendo a importaciones de gas.

(Lea también: El mundo “invisible” de los hongos, explicado por la científica que ha tratado de entenderlo)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜