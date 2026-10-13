Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), estas condiciones podrían mantenerse a lo largo de este martes, 13 de octubre, en gran parte del país. De acuerdo…

Durante las últimas horas, en gran parte del territorio colombiano se han registrado lluvias intensas. En 24 de los 32 departamentos ha habido precipitaciones de moderadas a fuertes, principalmente en La Guajira, Magdalena, Sucre, Bolívar, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Santander, Cundinamarca, Tolima y Amazonas.

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Siguen las lluvias en gran parte del país. Esto dice el pronóstico del Ideam

Para el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), estas condiciones podrían mantenerse a lo largo de este martes, 13 de octubre, en gran parte del país. De acuerdo con su más reciente pronostico del tiempo, para hoy se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores del centro y occidente de Colombia.

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A nivel regional, según el pronostico, se esperan las siguientes condiciones:

Caribe: Se prevé que las principales lluvias se presenten durante las horas de la mañana y la tarde de hoy, con precipitaciones en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira, así como en el mar Caribe colombiano. Las lluvias más intensas se esperan hacia el norte de la región.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: El Ideam pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias de ligeras a moderadas.

Pacífico: Se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche, de intensidad ligera a moderada, en sectores del océano Pacífico colombiano y en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Región Andina: Las principales lluvias se prevén durante las jornadas de la tarde y la noche en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Orinoquia: Se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones de variada intensidad en el occidente de Arauca, el occidente de Casanare, Vichada y el occidente del Meta.

Amazonia: Hay probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas, especialmente durante las horas de la tarde y la noche, en sectores dispersos de Caquetá, Guainía, Putumayo, Vaupés y Amazonas.

Bogotá: Durante la mañana se estiman condiciones de nubosidad variada y lloviznas esporádicas en diferentes sectores de la ciudad, especialmente en sectores de Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme. En la tarde, podría haber lluvias ligeras a moderadas especialmente en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar y Usme. Durante la noche se mantendrán las condiciones nubladas con lloviznas o lluvias ligeras.

En el país, actualmente hay 567 municipios se encuentran con algún nivel de alerta por deslizamientos. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Chocó (16 municipios) y Antioquia (8 municipios); en alerta naranja Antioquia (45 municipios) y Cauca (19 municipios), y alerta amarilla Antioquia (59 municipios) y Santander (48 municipios).

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En cuanto a las temperaturas máximas, el Instituto dice que se prevén condiciones favorables para el registro de valores cercanos a los promedios climatológicos de octubre en la región Pacífica, el occidente de la Orinoquia y algunos sectores de la Amazonia.

Asimismo, estas condiciones de temperatura podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde, principalmente en amplias áreas de las regiones Caribe, Pacífica, Orinoquia y Amazonia

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