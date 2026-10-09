Temblor en Panamá: no hay amenaza de tsunami para la costa pacífica colombiana

Recientemente, la Dirección General Marítima (DIMAR) se pronunció por medio de sus redes sociales y aseguró que no hay alerta de tsunami para la costa pacífica colombiana. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de…

En la tarde de este viernes, 9 de octubre, a 61 kilómetros de Las Tablas (Panamá) se registró un temblor que, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Geológico Colombiano (SGC), fue de magnitud 8. Varios usuarios reportaron en redes sociales que el sismo se había sentido en varias partes de Colombia, como Bogotá.

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Recientemente, la Dirección General Marítima (DIMAR) se pronunció por medio de sus redes sociales y aseguró que no hay alerta de tsunami para la costa pacífica colombiana. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por su parte, indicó que ya había activado los protocolos de evaluación en coordinación con los organismos técnicos del país.

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De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico de Colombia tras el #sismo de magnitud 7,6 a 61 km de Las Tablas, #Panamá. #SNDATColombia pic.twitter.com/zvSlUAQEZl — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) October 9, 2026

Nubia Carolina Córdoba-Curi, gobernadora del Chocó, también se pronunció en sus redes sociales y dijo que "todos los municipios del Pacífico norte y de la subregión Darién se encuentran hasta el momento indemnes". También aseguró que se ha comunicado con los alcaldes y han señalado que, hasta el momento, no hay afectaciones materiales ni heridos en los municipios que son fronterizos con Panamá.

"El resto del territorio departamental no tiene afectación. Expresamos nuestra solidaridad para con la hermana República de Panamá, haciendo votos porque la afectación de este sismo no haya alcanzado a los ciudadanos", agregó la gobernadora en sus redes sociales.

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Frente al sismo de 8.0 de magnitud reportado en nuestro vecino país de Panamá con quien compartimos la frontera, debemos reportar que todos los municipios del Pacífico norte y de la subregión Darien se encuentran hasta el momento indemnes. Me he comunicado con los alcaldes y han… — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) October 9, 2026

El sistema estadounidense de alerta de tsunamis, por su parte, advirtió que existe la posibilidad de que, tras el temblor en Panamá, se registren olas peligrosas durante las próximas tres horas. Estas condiciones serán principalmente en algunas zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México. Además, alertó que existe la posibilidad de que se presente una amenaza de tsunami para Hawái.

En Chile también hay una alerta de tsunami tras el temblor en Panamá. Así lo dio a conocer el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de este país y agregó que continúan evaluando el riesgo para las zonas costeras. Además, señaló que los avisos se pueden ir actualizando a medida que se recopile más información.

En El Salvador, por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se pronunció e indicó que existe una amenaza de tsunami. "La hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 2:37 p.m. de este viernes", agregó.

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