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Temperaturas de hasta 37 °C y lluvias fuertes: el pronóstico del Ideam para el fin de semana

El pronóstico del tiempo del Ideam para este puente festivo indica que las temperaturas más altas pueden registrarse en Valledupar, Cúcuta, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Arauca, Barranquilla y Montería.

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Redacción Ambiente
Playa Salguero Santa Marta
Aunque en Santa Marta se esperan altas temperaturas, el Ideam también prevé lluvias en estribaciones de la Sierra Nevada.
Foto: Daniela Quintero Díaz

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) compartió el pronóstico del tiempo para este fin de semana, con lunes festivo, en Colombia. Según la entidad, en algunos departamentos se esperan temperaturas de hasta 37 °C y fuertes lluvias al occidente, suroriente del país y el Medio Magdalena.

Para el sábado, 14 de noviembre, el Ideam dice que las principales precipitaciones se registrarán en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar, golfo de Urabá y oriente de Antioquia, Santander, Chocó, Cauca y Nariño.

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Sin embargo, ese día también se esperan lluvias moderadas y ligeras en otras zonas como el sur de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, la subregión del Catatumbo en Norte de Santander, Santander, y otros departamentos del centro y sur del país.

En ciudades como Cúcuta se espera una temperatura máxima de 37 °C y en Arauca, Neiva y Santa Marta de 35 °C. Estos serían los registros más altos durante el sábado en el país.

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Para el domingo, el pronóstico es similar. Las lluvia fuertes se mantendrían casi en los mismos lugares, incluyendo la subregión del Catatumbo, y departamentos como Vichada y Guainía.

Las temperaturas más altas se esperan en Valledupar, Cúcuta y Santa Marta con 36 °C; y en Barranquilla, Montería y Neiva con 35 °C.

Para el lunes festivo, 16 de noviembre, el pronostico del Ideam indica que persistirán las lluvias fuertes en el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, Antioquia, Caldas, Risaralda, norte de Tolima, occidente de Boyacá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En otros departamentos como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también es posible que registren precipitaciones moderadas a ligeras durante el último día del fin de semana.

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Por Redacción Ambiente

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