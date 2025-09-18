Tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico no representa riesgo para Colombia: IDEAM

La tormenta tropical Gabrielle, que comenzó a formarse este miércoles 17 de septiembre en el océano Atlántico. Foto: IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó en un comunicado que la tormenta tropical Gabrielle, que comenzó a formarse este miércoles 17 de septiembre en el océano Atlántico, no representa riesgo para Colombia.

De acuerdo con la entidad, tras el último análisis realizado, se concluyó que este sistema “no representa afectación alguna para las condiciones meteorológicas del territorio nacional y se estima que mantenga su desplazamiento hacia el norte-noroeste, con alta probabilidad de transitar sobre el Atlántico Norte Central y Occidental en las siguientes horas”.

Si bien por ahora la tormenta no implica un peligro para el país, el IDEAM recomendó a los pescadores, usuarios de pequeñas embarcaciones y a la comunidad en general mantenerse atentos a la evolución de este fenómeno.

El IDEAM también aseguró que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y marítimas asociadas al sistema, e hizo un llamado a las “entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Sistema Nacional Ambiental para que estén muy atentos a la información que emita”.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes señaló en su más reciente informe que la tormenta enfrenta obstáculos atmosféricos que limitan su capacidad de fortalecerse rápidamente.

“Una tormenta saludable tendría descargas eléctricas cerca de su centro, pero Gabrielle enfrenta dificultades debido al aire seco, que impide su formación, y a los vientos fuertes en niveles superiores, conocidos como cizalladura del viento, que la debilitan”, explicó la entidad.

Aun con estos desafíos, el centro prevé que en los próximos días Gabrielle pueda intensificarse y convertirse en huracán hacia el domingo o el lunes, a medida que se desplace al noroeste e ingrese en un entorno más favorable.

