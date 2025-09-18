Estas son las zonas del país donde lloverá este jueves 18 de septiembre, según el IDEM Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en su más reciente reporte sobre el clima, indicó que durante las horas de la madrugada, en el país se amplió la cobertura nubosa en varias zonas, con mayor densidad sobre Antioquia, Atlántico, Cesar, Bolívar, Norte de Santander, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Guaviare y Caquetá, Allí además se reportaron lluvias moderadas a fuertes y con actividad eléctrica.

En otros sectores, como Meta, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Valle del Cauca y occidente de Cauca, se registraron lloviznas y lluvias. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se ha registrado cielo ligeramente nublado con predominio de tiempo seco.

Pronóstico del clima IDEAM 18 de septiembre

Para este jueves 18 de septiembre, el IDEAM prevé condiciones que incrementen la nubosidad en amplias zonas de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonia. También hay una probabilidad de una disminución de la nubosidad para el norte de la Orinoquía.

Además, se esperan acumulados pluviométricos altos en Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar.

Asimismo, hay probabilidad de cantidades moderadas en los acumulados de lluvia en zonas de Cauca, Nariño, Huila, Putumayo, Guaviare, Caquetá, Magdalena, La Guajira y Atlántico.

En otras zonas, como Arauca, Casanare y del Meta, la entidad espera que se presenten lloviznas. Finalmente, sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá tiempo seco en gran parte del día, a excepción de la noche, con posibles lluvias dispersas en el área.

¿Cuá es el pronóstico del clima para Bogotá?

En la madrugada de este jueves 18 de septiembre, en Bogotá predominó el cielo nublado. Sin embargo, en varias localidades se reportaron lluvias intermitentes.

Para las horas de la mañana, el IDEAM prevé nubosidad variable con lloviznas ocasionales, especialmente en sectores del sur de la capital, como las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.

En la tarde, la nubosidad aumentará progresivamente, con lluvias de ligera intensidad en sectores de Suba, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme. La entidad no descarta lloviznas ocasionales en el resto de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, para hoy se espera que la temperatura máxima sea de 19°C y que en las horas de la noche se registren posibles lloviznas en algunos sectores de la ciudad.

Pronóstico del clima en otras ciudades

🌦 Barranquilla: Se espera probabilidad de lluvias moderadas en distintas horas del día. (T.máx.:34°C).

🌦 Cartagena: Se prevé presencia de nubosidad variable y lluvias posibles en las diferentes jornadas. (T. máx.: 34 °C).

🌦 Medellín: Se espera cielo mayormente nublado, con posibles lluvias moderadas, principalmente, en horas de la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 31 °C).

🌦 Tunja: Se estima una jornada con cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas o lluvias ligeras durante el día. (T. máx.: 18 °C).

🌦 Bucaramanga: Se pronostica cielo mayormente nublado con posible ocurrencia de lluvias o chubascos hacia la tarde y parte de la noche. (T. máx.: 29 °C).

🌦 Cali: Se prevé cielo mayormente nublado durante el día, con posibles lloviznas en la mañana, y lluvias en horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 31 °C).

Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 178 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Andina, Pacífico y Orinoquía. De estos, 36 municipios están en alerta roja, destacándose Cundinamarca, con 12 municipios; Huila, con 11; y Tolima, con 7.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 203 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia, de los cuales, 52 municipios están en alerta roja, destacándose Chocó, con 16; Bolívar, con 9; y Antioquia, con 6.

☔Alertas hidrológicas: Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: una roja, una roja puntual, veinticuatro naranjas y treinta y cuatro amarillas; Orinoco: dos rojas, trece naranjas y treinta y seis amarillas; Caribe: una roja, veintinueve naranjas y trece amarillas; Pacífico: quince naranjas y seis amarillas; Amazonas: una naranja y cuatro amarillas.

🌊Alertas meteomarinas: - Mar Caribe: Se cuenta con alerta naranja el Caribe central de la cuenca y hay alerta amarilla en el sector suroccidental sobre el golfo de Urabá por tiempo lluvioso.

- Pacífico colombiano: Se emite alerta naranja por tiempo lluvioso en toda la cuenca y por velocidad del viento y altura de las olas en el Pacífico central y sur. Para el norte de la cuenca se mantiene alerta amarilla por altura de las olas y velocidad del viento.

