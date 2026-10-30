Hay una nueva área protegida en Cundinamarca, tras casi 10 años de trabajo: Los Farallones

El anuncio lo hizo el Ministerio de Ambiente, aunque el proceso ha sido desarrollado y liderado por Corpoguavio (la Corporación Autónoma Regional del Guavio) desde 2017, en compañía de las organizaciones +Biomas y Andes Amazon Fund, como confirman a…

En la tarde de este viernes 30 de octubre, fue anunciada la declaratoria de una nueva área protegida: Los Farallones, en Cundinamarca, que ahora es un "Distrito Regional de Manejo Integrado". Se trata de una extensión de 23.776 hectáreas que están ubicadas junto al Parque Nacional Natural Chingaza.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El anuncio lo hizo el Ministerio de Ambiente, aunque el proceso ha sido desarrollado y liderado por Corpoguavio (la Corporación Autónoma Regional del Guavio) desde 2017, en compañía de las organizaciones +Biomas y Andes Amazon Fund, como confirman a El Espectador desde esa entidad. De igual forma, ha participado ENEL Colombia.

Publicidad

(Lea La carta que 500 ingenieros forestales le enviaron a De la Espriella con sus preocupaciones)

Ese territorio está ubicado entre Gachalá, Medina y Ubalá y, como dice el Minambiente, es clave para la conservación de los bosques andinos y altoandinos. También para la preservación de la regulación hídrica de la región. De hecho, en esa zona se originan lo ríos Humea, Guacavía y Guavio.

Allí, además, habitan especies como el oso andino (Tremarctos ornatus), el cóndor andino (Vultur gryphus), el águila crestada (Spizaetus isidori), el jaguar (Panthera onca) y el mono churuco (Lagothrix lagothricha lugens).

La declaratoria la hizo el Consejo Directivo de Corpoguavio, el cual contó con la participación de los alcaldes de los municipios bajo jurisdicción de Corpoguavio; de representantes del representantes de la Fundación +Biomas, Andes Amazon Fund, del Instituto Humboldt, de las comunidades y del sector productivo.

Así mismo, estuvo presente el director de la CAR, Marcos Manuel Urquijo, y el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, que celebró la decisión y dijo que "podría significar un mejoramiento en la generación y una mayor compatibilidad entre la infraestructura gris y la infraestructura verde". También estuvo Sandra Bessudo, directora de Parques Nacionales Naturales.

Según esa cartera, cerca del 78% del área corresponde a bosque denso alto de tierra firme. Allí, indica, se han identificado 39 especies endémicas y 45 especies incluidas en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

“La conservación tiene que hacerse con la gente, escuchándola y entendiendo sus necesidades. Aquí tenemos bosques, montañas y fuentes hídricas que son fundamentales no solo para nuestra región, sino también para el país", señaló Urquijo.

¿Qué es un Distrito Regional de Manejo Integrado?

La figura de Distrito Regional de Manejo Integrado es muy diferente a un Parque Nacional Natural. En ese lugar se pueden llevar a cabo ciertas actividades productivas que deben guardar cierto equilibrio con la conservación.

Por ejemplo, pueden haber ciertas actividades agrícolas de bajo impacto, como sistemas agrosilvopastoriles, y se pueden levantar algunas construcciones que tengan bajo impacto ambiental.

"La elección respondió a un proceso de análisis técnico y diálogo con las comunidades. Durante la socialización de 2022 se realizaron más de 30 talleres, con las comunidades de Gachalá, Medina y Ubalá. A partir de este diálogo, se consideró que el DRMI era una categoría adecuada para la conservación

del territorio con sus características sociales y productivas", aclara el Minambiente en un comunicado.

El próximo paso es que se definan los usos permitidos y las condiciones para desarrollar actividades en ese área, que "deberán definirse de acuerdo con la zonificación y el Plan de Manejo, así como con las normas y determinantes ambientales".

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺