El documento, que también cuenta con la firma de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales (ACIF), asociaciones regionales, facultades de diferentes universidades y mesas forestales de diferentes partes del país,…

Cerca de 500 ingenieros forestales del país le enviaron una carta al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en la que le manifestaron su preocupación “por la destrucción incesante a la que están sometidos nuestros bosques naturales” y por la pérdida de la “enorme e invaluable” biodiversidad que ellos albergan.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La carta que 500 ingenieros forestales le enviaron a De la Espriella con sus preocupaciones

El documento, que también cuenta con la firma de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales (ACIF), asociaciones regionales, facultades de diferentes universidades y mesas forestales de diferentes partes del país, enumera una serie de causas de la destrucción de bosques, así como diferentes recomendaciones que los profesionales piden tener en cuenta durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Publicidad

(Puede leer: Publican en la COP 17 la evaluación más grande sobre restauración: estos son los resultados)

Entre las causas, los ingenieros destacan la ampliación de la frontera agropecuaria (en la que destaca la ganadería extensiva), el acaparamiento de tierras, la minería ilegal, los incendios forestales, los cultivos de uso ilícito y la tala ilegal. Estas actividades “no han sido controladas y poco disminuidas durante los últimos gobiernos”, señalan en la carta.

La razón de que no hayan disminuido, continúan los expertos, radica en que no han existido políticas, leyes, planes y programas orientados a un adecuado conocimiento y manejo sostenible de los bosques, porque las leyes y normas existentes no se han aplicado en la forma debida o, “en otros casos, simplemente porque las políticas en materia forestal no han sido implementadas o fueron abandonadas y dejadas en el olvido”.

Además de estas causas, los ingenieros forestales también denuncian que desde el Gobierno Nacional se ha priorizado “acciones coercitivas y prohibitivas, acompañadas de un abandono de las áreas forestales y de las comunidades que en ellas habitan, e incluso recientemente se han expedido instrumentos legales que favorecen la actividad minera en las Zonas de Reserva Forestal (…)”.

(Le puede interesar: Científicos logran grabar en 4K a un raro pez de aguas profundas con la cabeza transparente)

Para afrontar estas problemáticas, los expertos consideran necesario y urgente que se replanteen a fondo acciones para contrarrestar la deforestación, “catalogada como el principal problema ambiental de Colombia”. Esto, agregan, pasa por revisar y actualizar las políticas, leyes, planes, programas y proyectos que han sido aprobados, tanto en este gobierno como en anteriores.

El diagnóstico y propuestas de los ingenieros forestales

El primer programa al que se refieren los ingenieros forestales es el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF), aprobado en 2000 y con vigencia hasta 2025. Este contemplaba de manera integral los aspectos de ordenación, conservación y restauración de ecosistemas forestales, cadenas forestales productivas y desarrollo institucional. Sin embargo, advierten en la carta, “su implementación injustificablemente se abandonó por parte del Ministerio de Ambiente”, al tiempo que ha habido graves incumplimientos por parte de los ministerios de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación.

“En este momento es indispensable realizar una evaluación de lo poco realizado y lo que se dejó de realizar, para actualizar el diagnóstico y elaborar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo Forestal a 25 años, pero con mecanismos que garanticen su cumplimiento”, proponen los ingenieros.

El segundo programa al que se refieren en la carta es el Servicio Forestal Nacional (SFN), creado por la Ley 37 de 1989 y ratificado por la Ley 99 de 1993. Sin embargo, advierten, “Colombia es uno de los pocos países forestales que no tiene un Servicio Forestal Nacional a pesar de que dos leyes de la República y cuatro políticas públicas diferentes han ordenado su estructuración y puesta en funcionamiento”.

(También puede leer: El calentamiento global debilita un rol clave del océano para enfrentar el cambio climático)

A esta grave carencia institucional, continúan los expertos, se suma la debilidad del actual esquema de Administración Forestal Pública, el cual debe ser objeto de una profunda reestructuración.

La tercera política a la que hacen referencia es a la de Crecimiento Verde, contemplada en el CONPES 3934 de 2018, que estableció varias directrices al Ministerio de Ambiente y a institutos de investigación, entre otras entidades. Sin embargo, hasta la fecha “no se ha cumplido ninguna de estas directrices”, aseguran los ingenieros.

Sobre la Política de Plantaciones Forestales con Fines Comerciales 2018-2039, fue adoptada por el Ministerio de Agricultura en 2019, a la fecha registra escasos avances en su implementación.

Los ingenieros forestales también se refieren a otras ocho políticas o programas, como los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+), también conocidos como los “bonos de carbono”. Al respecto, señalan que estos deberían planificarse bajo principios de la silvicultura del bosque natural y priorizando la inversión en terreno. Por esto, consideran indispensable que se incluyan profesionales de ingeniería forestal en la “Comisión de Estudio para la promoción y desarrollo de los mercados de carbono en Colombia”, creada en 2021.

(Puede interesarle: Organizaciones rechazan que el Minambiente revocara zona de reserva en la Amazonía )

Finalmente, los ingenieros aseguran estar dispuestos a colaborar activamente para llevar a cabo de manera conjunta la revisión, actualización y diseño de políticas, leyes, reglamentos, planes, programas y proyectos “que contribuyan al mejoramiento de la gobernanza forestal y conduzcan a la conservación, manejo y administración sostenible de los bosques, como una alternativa de desarrollo para contrarrestar la grave destrucción del patrimonio forestal de todos los colombianos (…)”.



Publicidad

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜