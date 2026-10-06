Tras lluvias inusuales, uno de los desiertos más áridos del mundo se llena de flores

En los próximos días, a mediados de octubre, se registrará el pico de floración del desierto de Atacama (Chile). De acuerdo con información de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el fenómeno podría alcanzar una superficie mínima de activación del germoplasma (semillas y bulbos) de aproximadamente 17.667 kilómetros cuadrados, el 23 % de la Región de Atacama y un área similar a casi todo el departamento del Huila en Colombia.

Como explica la CONAF, el fenómeno consiste en la emergencia de especies de plantas anuales y geófitas durante la primavera, activadas por inusuales lluvias invernales que superan los 15 milímetros (mm) de agua caída en la zona costera de la Región de Atacama. “El fenómeno consiste en la emergencia de más de doscientas especies de plantas anuales y geófitas durante la primavera”, explica la corporación en su sitio web.

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A través de un comunicado, el director regional del Servicio Nacional de Turismo de Chile, Alejandro Martín Caro, señaló que las proyecciones permiten anticipar una de las temporadas más extensas de los últimos años. "Probablemente estemos frente a uno de los desiertos floridos más extensos que podamos tener, con floraciones a lo largo de gran parte de la región”, indicó Martín Caro.

Cabe señalar que el desierto de Atacama, que se extiende por unos 1.600 kilómetros a lo largo de la costa pacífica del norte de Chile, es considerado el desierto no polar más seco del mundo. Estas condiciones se deben, por un lado, a condiciones climáticas que favorecen la niebla y las nubes bajas, pero no la lluvia. A esto se suma que, al estar ubicado entre dos cordilleras, gran parte de la humedad que emiten los océanos no llega a esta zona del continente. Esto último sirve para dimensionar lo inusual del régimen de precipitaciones registrado en las últimas semanas.

Las condiciones climáticas que favorecen el fenómeno

Cabe señalar que en las últimas semanas se han registrado varias tormentas al norte de Chile, que provocaron lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra.

A esto se suma, como lo reportó la NASA, que “en agosto de 2026, una serie de tormentas invernales consecutivas cubrieron algunas zonas del desierto de Atacama con un inusual manto de nieve. Esta región, normalmente árida, ya había registrado nevadas anteriormente, sobre todo en 2025 y, antes de eso, en 2011. Sin embargo, uno de los episodios de 2026 tuvo una extensión inusualmente amplia, ya que se extendió desde los Andes hasta cerca de la costa del Pacífico”, indicó la agencia espacial, en su sitio web.

Un manto de nieve cubre una extensa zona del norte de Chile, desde los Andes hasta cerca de la costa del Pacífico, tal y como se aprecia en esta imagen tomada el 19 de agosto de 2026. Foto: NASA

Según indicó a la NASA René Garreaud, científico atmosférico de la Universidad de Chile, la mayor parte de las precipitaciones invernales de la región provienen de bajas aisladas —sistemas de baja presión que quedan aislados de la corriente en chorro y que, en ocasiones, pueden llegar al norte de Chile—. “Es lo que ocurrió en 2025. La tormenta de finales de agosto de 2026 también se originó en una baja aislada, pero en este caso se desprendió de una vaguada inusualmente grande —una zona alargada de presión atmosférica relativamente baja— que abarcaba una enorme extensión del hemisferio, desde el extremo sur de Sudamérica hasta los subtrópicos”, explica el investigador.

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Por su parte, se han conocido versiones que apuntan a que, con estas condiciones climáticas, se podría presentar una de las floraciones más grandes desde que se tiene registro.

En declaraciones dadas a Infobae, el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas aseguró que las condiciones registradas este año elevan la probabilidad de un desierto florido intenso. Sin embargo, el centro asegura que la relación con el fenómeno de El Niño no es automática, pues además de la lluvia hay otros factores que inciden en la floración, como la temperatura, la radiación solar y la topografía.

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