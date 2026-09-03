Tres huracanes se forman al mismo tiempo en el Pacífico: no tienen incidencia en Colombia

Karina, Lowell y Marie están al tiempo en el océano Pacífico. Foto: NOOA

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Entre Hawái y la costa oeste de América del Norte, en el océano Pacífico, hay actualmente tres huracanes que se encuentran relativamente cerca unos de otros, según informó recientemente la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

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La agencia aclaró que son tres sistemas distintos que avanzan por una misma zona del Pacífico. Dos de ellos ya son huracanes de gran intensidad, mientras que el tercero se está fortaleciendo. Se trata de las tormentas Lowell, Karina y Marie.

Lowell alcanzó la categoría 5 el miércoles en horas de la noche, con vientos de unos 257 kilómetros por hora al sur de Hawái. Sin embargo, la entidad dijo en el más reciente informe que bajó a categoría 4, con vientos de 233 kilómetros por hora en el ojo del huracán.

El Centro Nacional de Huracanes, por su parte, recomendó que “todos los residentes se aseguren de tener listo su plan de emergencia contra huracanes y su kit de suministros”.

Karina es otro de los huracanes que se encuentran en el Pacífico. De acuerdo con el reporte de la NOOA, está a unos 2.030 kilómetros al este de Hilo, Hawái, y es un huracán de gran intensidad. La entidad espera que se debilite gradualmente mientras se desplaza hacia el noroeste.

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En cuanto a Marie, se encontraba a unos 610 kilómetros al sur de la punta de la península de Baja California y permanecerá lejos de la costa. Tras su paso, podría llevar algo de humedad residual a la costa oeste de Estados Unidos a comienzos de la próxima semana.

Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) explicaron que los huracanes ubicados en el océano Pacífico no tienen ninguna afectación en Colombia.

Pero, ¿por qué se están formando tres huracanes al tiempo? Julia Cole, climatóloga de la Universidad de Michigan, en entrevista con Nova News, dijo que es poco común observar tres huracanes simultáneamente. Una de las razones que podría explicar este fenómeno es el calentamiento asociado con El Niño, pues crea condiciones favorables para estas tormentas, que obtienen gran parte de su energía de las aguas cálidas del océano.

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Además, el fenómeno de El Niño puede generar condiciones favorables en el océano para que los huracanes se formen y ganen fuerza.

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