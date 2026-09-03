Continuarán las lluvias en varias regiones del país, según el pronóstico del IDEAM

Las altas temperaturas llevaron a que el cielo se despejara pronto y algunas calles se secaran rápido. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo aseguró que, durante las últimas horas de este jueves 3 de septiembre, se ha presentado cielo entre parcial y mayormente nublado con persistencia de lluvias intensas en amplios sectores del occidente y sur del territorio nacional.

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Estas condiciones se registraron principalmente sobre el sur y occidente de las regiones Caribe y Amazonia y sobre el norte y occidente de la Pacífica y Andina.

Además, se han registrado lluvias entre moderadas y fuertes con tormentas eléctricas dispersas sobre el área marítima y de litoral del Caribe centro, la cuenca del Pacífico colombiano, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, la región de La Mojana, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Guainía, Caquetá y Amazonas.

En cuanto a las lluvias de menor intensidad, entre ligeras y moderadas, el IDEAM indicó que se han registrado en áreas intermedias de estos departamentos y en sectores de Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Huila, Casanare y Putumayo.

Para Bogotá, en estas primeras horas se registró cielo entre parcial y mayormente nublado con tiempo seco, salvo por algunas lluvias entre ligeras y moderadas en la zona oriente y sur.

Sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha registrado cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

☔ Pronóstico del tiempo 3 de septiembre

El IDEAM informó que los mayores acumulados de precipitación se esperan en sectores del nororiente y suroccidente de la región Caribe, especialmente durante la tarde, noche y madrugada; oriente y occidente de la Orinoquía, en horas de la tarde y noche; y en el norte, occidente y sur de la región Pacífica y del norte y occidente de la Andina durante la tarde y noche.

Además, se esperan lluvias importantes en áreas del mar Caribe y de la cuenca del Pacífico colombiano. Estas condiciones se esperan durante la noche y la madrugada.

También se estiman condiciones mayormente secas en zonas del centro y de la Alta Guajira; centro y sur de la región Andina, especialmente en el centro, oriente y sur de Tolima, centro-norte de Boyacá, nororiente de Cundinamarca, centro, oriente y norte de Huila y sobre el centro de Cauca y Nariño.

En cuanto a las temperaturas máximas, la entidad aseguró que podrían registrarse valores por encima de lo normal para la época, principalmente en sectores de la Alta Guajira y en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, donde las condiciones favorecerían temperaturas superiores a los promedios climatológicos.

Estas condiciones, asociadas en algunos casos a altos niveles de humedad, podrían favorecer sensaciones térmicas muy elevadas, con alerta roja durante las horas de la tarde en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

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☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con la entidad, al finalizar la madrugada de este jueves, se prevén condiciones de cielo nublado con predominio de tiempo seco. La temperatura mínima será cercana a los 11 °C.

Para las horas de la mañana, se estiman condiciones nubosas con lloviznas esporádicas en diferentes sectores de la ciudad. En la tarde, se prevé cielo entre parcialmente nublado y nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras en sectores de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

En el resto de la ciudad se mantendrán condiciones de tiempo seco; sin embargo, no se descartan lloviznas ocasionales. La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C. Durante la noche se mantendrán las condiciones nubladas con predominio de tiempo seco, pero no se descartan lloviznas al final de la noche en el oriente y sur de la ciudad.

☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

Región Caribe: Se prevén condiciones mayormente nubladas, con lluvias entre moderadas y localmente fuertes en el oriente y sur de Córdoba (tarde, noche y madrugada), norte, centro y sur de Bolívar (tarde, noche y madrugada), nororiente y sur de Magdalena (tarde y noche), norte y sur de Cesar y Sucre (tarde y noche) y centro y occidente de La Guajira (tarde y noche).

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Aunque durante gran parte de la jornada se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lluvias moderadas esporádicas, especialmente en su zona marítima.

Región Pacífica: Se prevé cielo mayormente nublado, con lluvias entre moderadas y localmente fuertes en Chocó, a diferentes horas del día; norte, centro y occidente de Valle del Cauca (tarde, noche y madrugada); centro y occidente de Cauca y Nariño (tarde y noche).

Región Andina: Se espera abundante nubosidad, con precipitaciones entre moderadas y fuertes en el norte, oriente y occidente de Antioquia (a diferentes horas); sur, norte y oriente de Santander (tarde y noche); norte y occidente de Norte de Santander (tarde y noche); norte y oriente de Boyacá (tarde y noche); oriente y occidente de Cundinamarca (tarde, noche y madrugada); norte y oriente de Tolima (tarde, noche y madrugada); Risaralda, Caldas y Quindío (a diferentes horas) y sur de Huila (a diferentes horas).

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Región Orinoquía: Se prevén condiciones mayormente nubladas a cubiertas durante gran parte de la mañana, tarde y noche, con tendencia a la disminución de la nubosidad y las precipitaciones durante la madrugada. Lluvias entre moderadas y fuertes son probables en amplios sectores del oriente, centro y occidente de Vichada (tarde, noche y madrugada). Mientras que se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores de Arauca, Casanare y Meta (a diferentes horas).

Región Amazónica: Se prevé cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias entre moderadas y fuertes en amplios sectores de Guainía (mañana y tarde). Mientras que se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores de Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas (a diferentes horas).

☔ Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 165 municipios se encuentran con algún nivel de alerta. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Huila y Tolima (9 municipios respectivamente) y, en alerta naranja, Nariño (18 municipios), Tolima y Cundinamarca (9 municipios respectivamente). En amarillo se encuentran Cundinamarca (23 municipios) y Norte de Santander (15 municipios).

☔ Alertas por deslizamientos: En total, 272 municipios se encuentran con algún nivel de alerta. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Chocó (17 municipios) y Antioquia (12 municipios); en alerta naranja están Antioquia (43 municipios) y Meta (9 municipios); y, en amarillo, Antioquia (16 municipios) y Boyacá (8 municipios).

💧Alertas hidrológicas: - Alertas por probabilidad de crecientes súbitas y/o inundaciones: En total, 172 subzonas hidrográficas se encuentran con algún nivel de alerta. El área hidrográfica que lidera las alertas rojas es Caribe, con 11 subzonas hidrográficas. En cuanto al nivel de alerta naranja, el área hidrográfica con mayor predominio es Caribe (22 subzonas hidrográficas) y el área hidrográfica Magdalena Cauca lidera las alertas hidrológicas amarillas (25 subzonas hidrográficas).

- Alertas puntuales por inundaciones y/o crecientes súbitas: En total, 1 subzona hidrográfica presenta alertas rojas en el área del Magdalena Cauca.

- Alertas puntuales por niveles bajos: El área hidrográfica Magdalena Cauca presenta 20 subzonas en esta condición.

🌊 Alertas Meteomarinas: • Mar Caribe colombiano: Se mantiene la alerta amarilla por viento y oleaje sobre el litoral Caribe colombiano norte. Se establece una alerta amarilla por tiempo lluvioso sobre el litoral Caribe colombiano norte y una alerta amarilla por tiempo lluvioso sobre el litoral Caribe colombiano sur.

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• Océano Pacífico colombiano: Se mantienen tres alertas naranjas por pleamar hasta el 4 de septiembre sobre la cuenca del Pacífico colombiano y se establecen tres alertas naranjas por tiempo lluvioso sobre la cuenca del Pacífico colombiano. Además, hay dos alertas amarillas por viento y oleaje sobre la cuenca del Pacífico colombiano centro y sur.

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