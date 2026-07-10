UICN actualiza su Lista Roja: más de 49.500 especies están amenazadas de extinción

Entre las especies incluidas en esta nueva actualización están los moluscos endémicos, como los caracoles, lapas, mejillones, almejas y quitones. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) publicó recientemente una actualización de su Lista Roja, conocida por ser el inventario más completo sobre el estado de conservación de las especies de animales y plantas en el mundo, y elevó a 49.505 el número de especies amenazadas de extinción.

(Lea: Pronóstico del IDEAM: ¿dónde lloverá este viernes 10 de julio en Colombia?)

Esta nueva cifra representa un incremento de más del 1,8 % con respecto a la anterior. De este total, la actualización señala que hay 951 especies “extintas” y que 83 de ellas están “extintas en estado silvestre”. Además, indica que otras 10.947 se encuentran en “peligro crítico”, mientras que 18.186 están catalogadas como “vulnerables”.

En la lista, además de registrar las especies amenazadas de extinción, la UICN asegura que hay 10.701 especies clasificadas como “casi amenazadas”, 91.517 catalogadas como de “preocupación menor” y 20.037 están en la categoría de “datos insuficientes”, pues no cuentan con información suficiente para evaluar su riesgo.

Entre las especies incluidas en esta nueva actualización están los moluscos endémicos que habitan alrededor de las fuentes hidrotermales. Según la entidad, el 62 % de estos, es decir, 125 de los 201 analizados, está en riesgo por el avance de la minería en aguas profundas.

(Puede leer: CAR afirma que los embalses del centro del país se recuperan ante la llegada de El Niño)

De estas especies hacen parte los caracoles, lapas, mejillones, almejas y quitones, que, dice la entidad, se han visto afectados porque la exploración y la extracción de minerales submarinos generan nubes de sedimentos que los cubren y dificultan su respiración y alimentación.

Otro de los casos que inquieta a la UICN es el de la rana de lluvia del desierto (Breviceps macrops), que vive principalmente en zonas de Namibia y Sudáfrica. En la actualización más reciente, la especie pasó de la categoría de “casi amenazada” a la de “vulnerable”, principalmente por la expansión de la minería de diamantes y el desarrollo de infraestructuras energéticas.

Además, esta especie se ha visto afectada por el comercio de mascotas, pues, como explica la entidad, la popularidad que alcanzó a través de videos publicados en redes sociales provocó un aumento de su comercio ilegal. La UICN advierte que, de continuar estas amenazas, su población podría disminuir cerca de un 20 % durante los próximos diez años.

(Le puede interesar: Junio de 2026 fue el más cálido registrado en Europa Occidental y el segundo a nivel mundial)

La entidad recuerda que estas cifras corresponden únicamente a las especies analizadas hasta la fecha, pues aún no existe información sobre el estado de conservación de toda la biodiversidad mundial.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜