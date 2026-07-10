Pronóstico del IDEAM: ¿dónde lloverá este viernes 10 de julio en Colombia? Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo señala que, durante la madrugada de este viernes 10 de julio, se presentaron condiciones nubladas con precipitaciones sobre diversos sectores del mar Pacífico y su borde costero centro y norte, suroccidente del Caribe y oriente de la Amazonía.

(Lea: CAR afirma que los embalses del centro del país se recuperan ante la llegada de El Niño)

Según la entidad, las lluvias más importantes, con actividad eléctrica dispersa asociada, han tenido lugar sobre Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá), Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Guainía y Vaupés.

Además de las lluvias, en otras zonas del país ha predominado el tiempo seco con escasa nubosidad, principalmente en la región Andina, Orinoquía, norte y centro del Caribe, sur del Pacífico y centro y occidente de la Amazonía.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en las últimas horas ha persistido la nubosidad dispersa con predominio de tiempo seco.

(Puede leer: Junio de 2026 fue el más cálido registrado en Europa Occidental y el segundo a nivel mundial)

☔ Pronóstico del IDEAM para el 10 de julio

El IDEAM señala que para este viernes, 10 de julio, se espera en el país un leve descenso relativo en la nubosidad y las lluvias asociadas respecto al día anterior. Sin embargo, la entidad no descarta que se presente un cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en amplios sectores del Pacífico, norte y oriente de la región Andina, sur del Caribe, oriente y norte de la Orinoquía y centro y sur de la Amazonía.

Además, en gran parte del norte y centro del Caribe, centro y sur de la región Andina, suroccidente del Pacífico y centro de la Orinoquía, se prevén condiciones secas con nubosidad dispersa.

Región Caribe: Se estiman cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias de ligeras a localmente moderadas en horas de la tarde y la noche sobre el sur de Córdoba y Bolívar, y sobre el parte de la Sierra Nevada de Santa Marta. También se prevén condiciones mayormente secas en gran parte de Cesar, Sucre, Atlántico y La Guajira, así como en áreas dispersas de Magdalena y centro de Bolívar.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Se esperan cielos de parcial a mayormente cubiertos con precipitaciones moderadas, especialmente en las jornadas de mañana y tarde.

Región Pacífica: Se pronostica una jornada mayormente nublada con precipitaciones de moderadas a localmente fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, en gran parte de Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con probabilidad de tiempo seco en el extremo suroccidental de la región. En plataforma marítima del Pacífico son probables lluvias de moderadas a fuertes en horas de la mañana y la noche.

Región Andina: Después de que se presente una mañana mayormente seca con cielos de ligera a parcialmente nublados, se prevé un incremento en la nubosidad acompañada de precipitaciones en horas de la tarde e inicios de la noche sobre parte de los departamentos Risaralda, Caldas, Antioquia y Santander. Además, se espera que se presenten cielos de ligera a parcialmente nublados con tiempo seco asociado, principalmente en Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.

Región Orinoquia: Se estiman cielos de parcial a mayormente nublados con lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde y la noche en parte de Vichada y Arauca, con precipitaciones de ligeras a moderadas esperadas en el piedemonte de Meta y Arauca, y tiempo seco en el margen central de la región.

Región Amazonia: Se esperan, especialmente en horas de la tarde y la noche, condiciones mayormente nubladas y precipitaciones moderadas a puntualmente fuertes en parte de Caquetá, Guainía y Amazonas; con lloviznas intermitentes o de menor envergadura previstas en Guaviare y Putumayo.

(Le puede interesar: Dejan en libertad a banda señalada de deforestar más de 52 mil hectáreas de bosque en Meta)

☔ Pronóstico del IDEAM para Bogotá

De acuerdo con la entidad, durante la mañana continuará la estabilidad atmosférica con cielos nublados a parcialmente nublados en la capital del país. Se esperan además lloviznas dispersas en el suroriente de la ciudad, especialmente en San Cristóbal y Usme, pero serán débiles y de corta duración.

En las demás localidades predominará el tiempo seco y la temperatura mínima, de acuerdo con la entidad, será de 13 °C.

Para la tarde, la entidad dice que habrá predominio de tiempo seco con nubosidad variada, sin descartar la presencia de lluvias ligeras o lloviznas de corta duración en sectores de Usaquén, Suba y Engativá. La temperatura máxima será de 20 °C.

En la noche, se espera nuevamente un predominio de tiempo seco en la mayor parte de la ciudad. No obstante, podrían presentarse lloviznas aisladas en el sur de la ciudad y las demás localidades permanecerán sin lluvias.

☔ Pronóstico del IDEAM para otras ciudades

Barranquilla: Se espera una jornada mayormente seca con cielos parcialmente nublados (T. máx.: 36 °C).

Cartagena: Se pronostica un día con nubosidad dispersa y tiempo seco. No obstante, hay probabilidades de lloviznas aisladas en horas de la tarde (T. máx.: 35 °C).

Bucaramanga: Se estiman cielos parcialmente nublados con predominio de tiempo seco generalizado (T. máx.: 30 °C).

Medellín: Se prevén cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias ligeras en horas de la noche (T. máx.: 32 °C).

Tunja: Se espera un día con predominio de tiempo seco, con cielos de ligera a parcialmente nublados (T. máx.: 20 °C).

Cali: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se pronostica que incremente la nubosidad y se den lluvias de ligeras a moderadas en horas de la tarde y la noche (T. máx.: 33 °C).

Popayán: Son esperados cielos de parcial a mayormente cubiertos con lluvias ligeras previstas en horas de la tarde y noche (T. máx.: 26 °C).

☔ Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 371 municipios presentan algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe y Pacífico. De estos, 76 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose Tolima con 20 municipios, Cundinamarca con 18 y Nariño con 16.

🌂 Alertas por deslizamientos: En total, 219 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Caribe, Amazonía, Orinoquía y Pacífico. De estos, 64 municipios presentan alerta roja, destacándose Chocó con 16 municipios, Boyacá con 13 y Meta con 7.

(Lea: Las 69 preguntas que envió el minambiente designado por De la Espriella a Irene Vélez)

💧Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Orinoco: 27 rojas, 21 naranjas y 8 amarillas; Magdalena Cauca: 3 rojas, 2 rojas puntuales, 10 naranjas y 22 amarillas; Caribe: 2 rojas, 18 naranjas y 6 amarillas; Pacífico: 1 roja, 17 naranjas y 8 amarillas; Amazonas: 2 rojas, 2 naranjas y 14 amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas: • Mar Caribe colombiano: Persisten alertas naranjas por velocidad del viento y altura de las olas en toda la cuenca. Así mismo, se emite alerta naranja por tiempo lluvioso en el Caribe suroccidental. • Océano Pacífico colombiano: Persiste alerta naranja por tiempo lluvioso en el Pacífico norte y centro. Por velocidad del viento y altura de las olas, se mantiene alerta amarilla en la franja central y naranja en el sur de la cuenca.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜