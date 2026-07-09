Junio de 2026 fue el más cálido registrado en Europa Occidental y el segundo a nivel mundial Foto: EFE - FILIP SINGER

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El Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) publicó recientemente su boletín climático mensual, en el que advirtió que junio ​​de 2026 es el junio más cálido registrado en Europa Occidental y el segundo más cálido a nivel mundial.

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De acuerdo con la entidad, durante este mes la temperatura media del planeta fue de 16,54 °Celsius, es decir, estuvo 0,56 °Celsius por encima del promedio registrado para los junios entre 1991 y 2020. Con este registro, junio de 2026 se convirtió en el segundo más cálido a nivel mundial, solo superado por junio de 2024, cuya temperatura fue 0,12 °Celsius más alta.

En el caso de Europa Occidental y Central, el servicio explicó que una intensa ola de calor afectó a estas zonas durante la segunda quincena del mes. Esta situación llevó a que batieran numerosos récords para junio y, en algunos países, máximos históricos de temperatura diaria.

En Europa, la temperatura promedio durante junio fue de 19,14 °Celsius, es decir, estuvo 1,78 °Celsius por encima de lo habitual para ese mes, tomando como referencia el periodo entre 1991 y 2020, convirtiéndose en el segundo junio más cálido registrado en el continente, solo superado por el de 2019, cuando la temperatura promedio alcanzó los 19,23 °Celsius.

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De acuerdo con el servicio, los datos muestran que los junios en Europa han sido cada vez más cálidos desde la década de 1980, una tendencia que se ha intensificado en los últimos años. De hecho, señaló que (como se ve en la gráfica) ocho de los nueve junios más cálidos registrados en el continente han ocurrido desde 2019.

En Europa Occidental, la temperatura media durante junio fue de 20,74 °Celsius, un valor 3,05 °Celsius superior al promedio registrado entre 1991 y 2020, superando el récord anterior, establecido en 2025.

En países como Francia, Alemania, España, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, las temperaturas promedio del mes estuvieron entre 3 y 5 °Celsius por encima de los valores habituales. Además, Inglaterra y Francia registraron el junio más cálido desde que se tienen registros.

Durante el mes también se alcanzaron numerosos récords de temperatura máxima diaria en países como Alemania, República Checa, Polonia, Hungría y Reino Unido. Algunos de estos valores fueron los más altos registrados hasta ahora.

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Además de Europa, otras regiones del mundo registraron durante junio temperaturas superiores a los valores habituales. Este fue el caso de Asia Central, el occidente de Siberia, el norte de Canadá y las zonas ubicadas al oeste de la península antártica.

En África, Australia y el oeste de Estados Unidos también se presentaron temperaturas más altas de lo normal. Sin embargo, otras regiones registraron valores inferiores a los habituales para esta época del año, entre ellas algunas zonas del este de Asia, el sureste de Sudamérica y gran parte del este de la Antártida.

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